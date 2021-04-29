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    Фетисов – о Шикинью в «Спартаке»: «Трансферы будут обсуждаться только после прихода нового тренера»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику «Бенфики» Шикинью.

    «Я неоднократно говорил, что все трансферы будут обсуждаться только после прихода нового главного тренера», – сказал Фетисов.

    • В текущем сезоне Шикинью провел за «Бенфику» 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
    • Помимо «Спартака» на португальца претендуют «Торино» и «Трабзонспор».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2021 20:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +85116

      zigbert 1 час назад

      Без назначения нового главного тренера лучше это не делать.

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      Рейтинг: +12145

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Т.е. - есть вариант , что трансферов не будет ???

      0
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      Рейтинг: +6138

      Рубинище 2 часа назад

      У к.б. логика появилась--то то снег с дождём прошелся..

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