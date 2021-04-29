Фетисов – о Шикинью в «Спартаке»: «Трансферы будут обсуждаться только после прихода нового тренера»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику «Бенфики» Шикинью.

«Я неоднократно говорил, что все трансферы будут обсуждаться только после прихода нового главного тренера», – сказал Фетисов.