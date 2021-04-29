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  • Фетисов – о Шикинью в «Спартаке»: «Трансферы будут обсуждаться только после прихода нового тренера»

Фетисов – о Шикинью в «Спартаке»: «Трансферы будут обсуждаться только после прихода нового тренера»

29 апреля 2021, 20:10
3

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику «Бенфики» Шикинью.

«Я неоднократно говорил, что все трансферы будут обсуждаться только после прихода нового главного тренера», – сказал Фетисов.

  • В текущем сезоне Шикинью провел за «Бенфику» 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • Помимо «Спартака» на португальца претендуют «Торино» и «Трабзонспор».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Бенфика
Комментарии (3)
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Рубинище
1619721233
У к.б. логика появилась--то то снег с дождём прошелся..
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zigbert
1619724940
Без назначения нового главного тренера лучше это не делать.
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euro9
1619758226
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