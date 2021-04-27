«СЭ»: Кашшаи – единственный эксперт ЭСК, поддержавший решение об удалении Ахметова

Только один из восьми экспертов ЭСК РФС поддержал решение арбитра Павла Кукуяна по эпизоду с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова во время матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».

По информации «СЭ», решение наказать игрока ЦСКА прямой красной карточкой за фол на Александре Соболеве посчитал верным глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

Ошибочным решение Кукуяна посчитали остальные семь членов ЭСК: Сергей Зуев, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.