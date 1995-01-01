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    «СЭ»: Кашшаи – единственный эксперт ЭСК, поддержавший решение об удалении Ахметова

    Только один из восьми экспертов ЭСК РФС поддержал решение арбитра Павла Кукуяна по эпизоду с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова во время матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».

    По информации «СЭ», решение наказать игрока ЦСКА прямой красной карточкой за фол на Александре Соболеве посчитал верным глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

    Ошибочным решение Кукуяна посчитали остальные семь членов ЭСК: Сергей Зуев, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.

    • Кукуляк принял решение после просмотра VAR.
    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.
    • Теперь КДК РФС может аннулировать удаление и дисквалификацию хавбека.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +33

      pld 2 минуты назад

      Спартак решил хоть одного эксперта купить, чтобы было о чём шуметь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3083

      sobaka120982 6 минут назад

      Засланный казачек)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14897

      derrik2000 26 минут назад

      Собственно то, о чём я писал ранее, и произошло.
      Всё правильно.
      "Красную" нужно отменять.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11

      tetraodon 49 минут назад

      одно слово-гонвед.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2157

      ySS 53 минуты назад

      Выгнать непонятливого

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