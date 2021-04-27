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  • «СЭ»: Кашшаи – единственный эксперт ЭСК, поддержавший решение об удалении Ахметова

«СЭ»: Кашшаи – единственный эксперт ЭСК, поддержавший решение об удалении Ахметова

27 апреля 2021, 21:59
23

Только один из восьми экспертов ЭСК РФС поддержал решение арбитра Павла Кукуяна по эпизоду с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова во время матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».

По информации «СЭ», решение наказать игрока ЦСКА прямой красной карточкой за фол на Александре Соболеве посчитал верным глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

Ошибочным решение Кукуяна посчитали остальные семь членов ЭСК: Сергей Зуев, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.

  • Кукуляк принял решение после просмотра VAR.
  • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.
  • Теперь КДК РФС может аннулировать удаление и дисквалификацию хавбека.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Ахметов Ильзат Кашшаи Виктор Кукуян Павел
Комментарии (23)
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derrik2000
1619552342
Собственно то, о чём я писал ранее, и произошло. Всё правильно. "Красную" нужно отменять.
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pld
1619553822
Спартак решил хоть одного эксперта купить, чтобы было о чём шуметь.
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NewLife
1619554311
Кому какая разница, что Кукуляк, что Кукуян, что Кашшай, что остальные клоуны. Это даже не цирк, это намного хуже - уничтожение российского футбола в угоду узковедомственным интересам людьми, которым деньги важнее, чем честь. Позор РФС и его хозяинам.
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BRO_football
1619556262
Самый тупой и продажный судья во главе департамента судейства
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JTherry
1619556403
плохо, что вывод в ЭСК - неоднозначный... футбол - игра простая, и правила должны быть простыми, все, игроки, болельщики, судьи (Кукуян и Кукуляк) должны понимать - когда и за что дают красную карту и когда - желтую... все!
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rojkovpatap
1619565686
Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ------- https://nnna.ru/hotelka
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Hektor 84
1619589569
Разогнать эту шайку спиногрызов при РФС
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OldenVad
1619595230
Хотелось бы посмотреть коментарии каждого, в свете рекомендации уефа. Типа уефа нам не указ, так что ли? )))
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Spinorr
1619595600
Внимание! Мысленный эксперимент. Ахметов игрок не ЦСКА, а скажем Ростова или Уфы. Вопрос: возникла бы тема отмены красной карточки?
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zigbert
1619613357
Если еще и КДК поддержит это решение то игроки отличающиеся грубостью, воспримут его как призыв к действию.
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