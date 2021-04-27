Только один из восьми экспертов ЭСК поддержал решение Кукуяна удалить Ахметова

Стало известно, как прошло голосование ЭСК РФС по эпизоду с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова во время матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».
По информации «РБ-Спорта», ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна удалить хавбека признали семь из восьми экспертов ЭСК.
- Ахметова удалили на 37-й минуте за фол на Александре Соболеве. Кукуян принял решение после просмотра VAR.
- «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.
- Теперь КДК РФС может аннулировать удаление и дисквалификацию хавбека.
ЭСК РФС признала ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»
Источник: «РБ-Спорт»