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  • Только один из восьми экспертов ЭСК поддержал решение Кукуяна удалить Ахметова

Только один из восьми экспертов ЭСК поддержал решение Кукуяна удалить Ахметова

27 апреля 2021, 19:56
21

Стало известно, как прошло голосование ЭСК РФС по эпизоду с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова во время матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».

По информации «РБ-Спорта», ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна удалить хавбека признали семь из восьми экспертов ЭСК.

  • Ахметова удалили на 37-й минуте за фол на Александре Соболеве. Кукуян принял решение после просмотра VAR.
  • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.
  • Теперь КДК РФС может аннулировать удаление и дисквалификацию хавбека.

ЭСК РФС признала ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

Источник: «РБ-Спорт»
ЦСКА Спартак Кукуян Павел
Комментарии (21)
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CSKA57
1619543877
И что теперь? Может, им сразу на каждый матч в своем кабинете собираться, и в онлайн-режиме все спорные вопросы решать? Ведь так оперативней будет? Это, конечно, шутка, но все оправдания после проведенных матчей, выглядят как-то нелепо.
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Batyga
1619544626
дельфин и федун сделали свое гнилое дело...
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NewLife
1619545275
Кукуляк уже обыкался, наверное.
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PahaSpartak
1619546118
Тут косяк на Ахметове. Если так бы он ударил Кутепову по ноге, то могли и не назначить. А он ведущего игрока ломал. Это прямая красная без разговоров. Хотя о чём я говорю, кто на это будет смотреть, когда надо затопить Спартак еще раз. Широков вон, после уголовно наказуемого преступления, ездит на менторство, учит детей футболу. И никого это не волнует
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PahaSpartak
1619546607
Один поддержал? Молоток! Остальных шестерых - на хрен уволить!
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JTherry
1619547590
вот так просто - голосованием стали определять в ЭСК правильность принятых решений судьей на поле и на ВАР... лучше бы эти 7 "неизвестных" объяснили со ссылкой на пункт Правил футбола, почему принято данное "решение" (пока это похоже на голосование на партсобрании), чтобы не подставлять ни Кукуяна, ни Карасева... в жизни часто бывает наоборот: 1 - прав, а 7 - не правы...
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Hektor 84
1619548417
Что и стоило ожидать от Эск во главе с левниковым
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САДЫЧОК
1619548957
Надо этих семерых вывести на поле и против них выйти костолому и ударить также по ноге....а потом провести повторное заседание ! А , если серьёзно-это преступники!
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wobaekat
1619553277
При всей нелюбви к ЦСКА, в данном эпизоде желтая - единственное правильное решение. Факт.
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pld
1619554549
Жмот Федун. Только на одного эксперта разорился.
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