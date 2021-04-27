Журналист Алланазаров: «Все больше людей на рынке говорят, что Бенитес – главный кандидат на пост тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес по-прежнему может возглавить «Спартак», сообщает журналист Максим Алланазаров.

«Все больше людей на рынке в последние дни говорят, что именно Рафаэль Бенитес – главный кандидат на пост тренера «Спартака». Люди самые разные.

Понятно, что Антон Фетисов уже опровергал данную информацию. Даже если бы журналисты позвонили Антону и сказали фамилию будущего тренера, зная ее на 100%, ее бы тоже опровергли. И это нормально. Ни один клуб в мире не подтвердил бы такую информацию ни одному журналисту.

Если тренером все-таки будет Рафаэль Бенитес, то это будет самый дорогой специалист в нашей лиге. Рафа не поедет в Россию меньше, чем за 5 миллионов евро. На этой неделе руководители красно-белых проведут с кандидатом встречу (не факт, что с Бенитесом), и тогда должно появиться больше информации», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.

Последним клубом Бенитеса был китайский «Далянь Про».

Тедеско уйдет из «Спартака» по окончании сезона в связи с истечением контракта.

Московская команда идет на 3-м месте в РПЛ по итогам 23 туров.

«Спартак» подтвердил, что рассматривал Бенитеса на пост главного тренера