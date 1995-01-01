Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Журналист Алланазаров: «Все больше людей на рынке говорят, что Бенитес – главный кандидат на пост тренера «Спартака»

    Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес по-прежнему может возглавить «Спартак», сообщает журналист Максим Алланазаров.

    «Все больше людей на рынке в последние дни говорят, что именно Рафаэль Бенитес – главный кандидат на пост тренера «Спартака». Люди самые разные.

    Понятно, что Антон Фетисов уже опровергал данную информацию. Даже если бы журналисты позвонили Антону и сказали фамилию будущего тренера, зная ее на 100%, ее бы тоже опровергли. И это нормально. Ни один клуб в мире не подтвердил бы такую информацию ни одному журналисту.

    Если тренером все-таки будет Рафаэль Бенитес, то это будет самый дорогой специалист в нашей лиге. Рафа не поедет в Россию меньше, чем за 5 миллионов евро. На этой неделе руководители красно-белых проведут с кандидатом встречу (не факт, что с Бенитесом), и тогда должно появиться больше информации», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.

    • Последним клубом Бенитеса был китайский «Далянь Про».
    • Тедеско уйдет из «Спартака» по окончании сезона в связи с истечением контракта.
    • Московская команда идет на 3-м месте в РПЛ по итогам 23 туров.

    «Спартак» подтвердил, что рассматривал Бенитеса на пост главного тренера

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:28
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2886

      _Marqella_ 25 минут назад

      На пол годика и Бенитес сойдёт, потом при первых неудачных результатах погонят ссаными тряпками,как в Спартаке это принятно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1895

      prtcs 33 минуты назад

      Эту Бандеру свинную удалите и клуб передайте русскому человеку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2078

      Алехсбургер. 42 минуты назад

      Из Даляня к звёздам?
      Вряд-ли..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18578

      slavutiq70 55 минут назад

      Ну если Газизову заплатили 100 лямов и 300 по суду заплатят , что уж тогда Бенитусу не заплатить 5 лямов хоть и евро ,,,

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84971
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru