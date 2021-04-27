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  • Журналист Алланазаров: «Все больше людей на рынке говорят, что Бенитес – главный кандидат на пост тренера «Спартака»

Журналист Алланазаров: «Все больше людей на рынке говорят, что Бенитес – главный кандидат на пост тренера «Спартака»

27 апреля 2021, 11:28
20

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес по-прежнему может возглавить «Спартак», сообщает журналист Максим Алланазаров.

«Все больше людей на рынке в последние дни говорят, что именно Рафаэль Бенитес – главный кандидат на пост тренера «Спартака». Люди самые разные.

Понятно, что Антон Фетисов уже опровергал данную информацию. Даже если бы журналисты позвонили Антону и сказали фамилию будущего тренера, зная ее на 100%, ее бы тоже опровергли. И это нормально. Ни один клуб в мире не подтвердил бы такую информацию ни одному журналисту.

Если тренером все-таки будет Рафаэль Бенитес, то это будет самый дорогой специалист в нашей лиге. Рафа не поедет в Россию меньше, чем за 5 миллионов евро. На этой неделе руководители красно-белых проведут с кандидатом встречу (не факт, что с Бенитесом), и тогда должно появиться больше информации», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.

  • Последним клубом Бенитеса был китайский «Далянь Про».
  • Тедеско уйдет из «Спартака» по окончании сезона в связи с истечением контракта.
  • Московская команда идет на 3-м месте в РПЛ по итогам 23 туров.

«Спартак» подтвердил, что рассматривал Бенитеса на пост главного тренера

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Бенитес Рафаэль
Комментарии (20)
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slavа0508
1619512845
Ну если Газизову заплатили 100 лямов и 300 по суду заплатят , что уж тогда Бенитусу не заплатить 5 лямов хоть и евро ,,,
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Алехсбургер.
1619513605
Из Даляня к звёздам? Вряд-ли..
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prtcs
1619514127
Эту Бандеру свинную удалите и клуб передайте русскому человеку...
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_Marqella_
1619514599
На пол годика и Бенитес сойдёт, потом при первых неудачных результатах погонят ссаными тряпками,как в Спартаке это принятно...
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neveldomha
1619517437
Очередной пробник.
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O-kolesov
1619522999
Даже если тренером поставить какого- нибудь блудного попугая всё равно Спартак будет чемпионом. Как- никак 100 лет клубу.
Ответить
JTherry
1619523912
не понимаю, зачем нужен одноклеточный футбол Рафы в Спартаке? одному Алле это понятно, лишь бы хайпануть на "новости" о Спартаке...
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алдан2014
1619529190
А ещё говорят,что Госдума вот вот закон примет,об однополых браках между гаишниками и футбольными судьями
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САДЫЧОК
1619611671
Отличный тренер ! Это вам не Тедеско с Каррерой !
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Hektor 84
1620035621
Не припомню чтоб Бенитес кого то приводил к чемпионству. Он скорее кубковый тренер. Думаю не лучший вариант. По мне Фонсека идеальный вариант.
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