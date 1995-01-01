Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    «Спартак» подтвердил, что рассматривал Бенитеса на пост главного тренера

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов поговорил о возможном новом главном тренере. Клуб рассматривал Рафаэля Бенитеса.

    «Для «Спартака» принципиально важно, чтобы у тренера был опыт победителя. Не только внутри, но и хороший опыт выступления в еврокубках. К сожалению, наш футбол в последние пару лет не дает такого опыта. Поэтому с россиянами сложно. Возможно, в будущем ситуация изменится.

    Рафа Бенитес? Могу только подтвердить, что его рассматривали. Но он точно не является каким-то финальным кандидатом», – сказал Фетисов.

    • Последним клубом Бенитеса был китайский «Далянь Про».
    • Доменико Тедеско уйдет из «Спартака» по окончании сезона в связи с истечением контракта.
    • Московская команда идет на 2-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:07
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84132
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru