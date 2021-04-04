«Спартак» подтвердил, что рассматривал Бенитеса на пост главного тренера

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов поговорил о возможном новом главном тренере. Клуб рассматривал Рафаэля Бенитеса.

«Для «Спартака» принципиально важно, чтобы у тренера был опыт победителя. Не только внутри, но и хороший опыт выступления в еврокубках. К сожалению, наш футбол в последние пару лет не дает такого опыта. Поэтому с россиянами сложно. Возможно, в будущем ситуация изменится.

Рафа Бенитес? Могу только подтвердить, что его рассматривали. Но он точно не является каким-то финальным кандидатом», – сказал Фетисов.