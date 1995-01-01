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    «Спартак» опроверг интерес к Бенитесу

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию об интересе московского клуба к экс-тренеру «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэлю Бенитесу.

    «СМИ могут хоть каждый день называть по новой фамилии. Возможно, когда-то получится угадать», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

    • Последним клубом Бенитеса был китайский «Далянь Про».
    • Тедеско уйдет из «Спартака» по окончании сезона в связи с истечением контракта.
    • Московская команда идет на втором месте в РПЛ по итогам 23 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14642

      alarm 2 часа назад

      стыдно за спартак)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14541

      derrik2000 > alarm 1 час назад

      Ты даже себе не представляешь, как! ))))))

      -1
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