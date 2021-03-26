«Спартак» опроверг интерес к Бенитесу

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию об интересе московского клуба к экс-тренеру «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэлю Бенитесу.

«СМИ могут хоть каждый день называть по новой фамилии. Возможно, когда-то получится угадать», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».