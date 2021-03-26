«Спартак» опроверг интерес к Бенитесу

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию об интересе московского клуба к экс-тренеру «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэлю Бенитесу.
«СМИ могут хоть каждый день называть по новой фамилии. Возможно, когда-то получится угадать», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
- Последним клубом Бенитеса был китайский «Далянь Про».
- Тедеско уйдет из «Спартака» по окончании сезона в связи с истечением контракта.
- Московская команда идет на втором месте в РПЛ по итогам 23 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»