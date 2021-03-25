«СЭ»: «Спартак» рассматривает кандидатуру Бенитеса

Я понял так, что вопрос "будет или НЕ будет Спартак ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, а не в дыр-дыр" закрыт окончательно и бесповоротно.
Ответ - НЕ БУДЕТ.
На первом месте рекламирование себя любимых и выкачивание бабла из тех, кто смотрит ещё матчи РПЛ как на стадионе, так и по ТВ.
Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в России.
По информации «СЭ», 60-летний испанец входит в шорт-лист «Спартака», который ищет замену Доменико Тедеско.
- Последним клубом Бенитеса был китайский «Далянь Про».
- Тедеско уйдет из «Спартака» по окончании сезона в связи с истечением контракта.
- Московская команда идет на втором месте в РПЛ по итогам 23 туров.