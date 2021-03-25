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    «СЭ»: «Спартак» рассматривает кандидатуру Бенитеса

    Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в России.

    По информации «СЭ», 60-летний испанец входит в шорт-лист «Спартака», который ищет замену Доменико Тедеско.

    • Последним клубом Бенитеса был китайский «Далянь Про».
    • Тедеско уйдет из «Спартака» по окончании сезона в связи с истечением контракта.
    • Московская команда идет на втором месте в РПЛ по итогам 23 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2021 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14542

      derrik2000 37 минут назад

      Я понял так, что вопрос "будет или НЕ будет Спартак ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, а не в дыр-дыр" закрыт окончательно и бесповоротно.
      Ответ - НЕ БУДЕТ.
      На первом месте рекламирование себя любимых и выкачивание бабла из тех, кто смотрит ещё матчи РПЛ как на стадионе, так и по ТВ.

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