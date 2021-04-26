«Если он хотя бы раз на поле не полежал, это был бы не Айртон»: Тедеско – о травме бразильца

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о травме левого защитника своей команды Айртона.
– Что с Айртоном?
– Думаю, с ним все в порядке. Если он хотя бы раз на поле не полежал, это был бы не Айртон.
Даже на тренировке он оказывается лежащим на газоне, к нему бегут врачи, но в итоге он продолжает тренироваться и играть.
Когда два раза это происходит, нужно обратить внимание. Один раз – норма жизни для него.
- Бразилец был заменен на 67-й минуте воскресного дерби против ЦСКА (1:0).
- В текущем сезоне Айртон провел за «Спартак» 27 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
Источник: Sports.ru