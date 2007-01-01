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    «Если он хотя бы раз на поле не полежал, это был бы не Айртон»: Тедеско – о травме бразильца

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о травме левого защитника своей команды Айртона.

    – Что с Айртоном?

    – Думаю, с ним все в порядке. Если он хотя бы раз на поле не полежал, это был бы не Айртон.

    Даже на тренировке он оказывается лежащим на газоне, к нему бегут врачи, но в итоге он продолжает тренироваться и играть.

    Когда два раза это происходит, нужно обратить внимание. Один раз – норма жизни для него.

    • Бразилец был заменен на 67-й минуте воскресного дерби против ЦСКА (1:0).
    • В текущем сезоне Айртон провел за «Спартак» 27 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3603

      rash1959 3 часа назад

      Когда он только пришёл в Спартак говорили, что это пустой трансфер, а теперь без него левый фланг как пустой (видели в матче с уфой). Здоровья игроку, пусть продолжает не хуже.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +17127

      vladimir-7 4 часа назад

      На тренировках не только Айртон, и остальные игроки отрабатывают
      падения, а в играх падения применяют с криками, выпрашивая штрафные.

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