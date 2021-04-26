«Если он хотя бы раз на поле не полежал, это был бы не Айртон»: Тедеско – о травме бразильца

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о травме левого защитника своей команды Айртона.

– Что с Айртоном?

– Думаю, с ним все в порядке. Если он хотя бы раз на поле не полежал, это был бы не Айртон.

Даже на тренировке он оказывается лежащим на газоне, к нему бегут врачи, но в итоге он продолжает тренироваться и играть.

Когда два раза это происходит, нужно обратить внимание. Один раз – норма жизни для него.