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  • РПЛ. «Локомотив» в матче с семью голами разгромил «Тамбов» и победил 11-й раз подряд

РПЛ. «Локомотив» в матче с семью голами разгромил «Тамбов» и победил 11-й раз подряд

24 апреля 2021, 20:56
33

«Локомотив» укрепился на втором месте РПЛ. В очередном туре команда Марко Николича разгромила в гостях «Тамбов».

Это 11-я подряд победа для «Локомотива».

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 40; 1:1 – Алиев, 45+2; 1:2 – Смолов, 47; 1:3 – Крыховяк, 60; 1:4 – Мурило, 74; 2:4 – Кайков, 79; 2:5 – Рыбус, 80.

«Тамбов»: Сычeв, Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили (Мартынов, 72), Бавин, Алиев (Минаев, 69), Кабахидзе (Дроздов, 72), Карп (Терехов, 70), Карапузов, Архипов (Климов, 78).

«Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Мурило, Пабло, Жемалетдинов (Мухин, 60), Рыбчинский, Куликов (Игнатьев, 70), Магкеев (Баринов, 46), Крыховяк (Миранчук, 79), Смолов, Камано (Лисакович, 46).

Предупреждения: Бавин, 49; Архипов, 75 – Магкеев, 26.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Локомотив
Комментарии (33)
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Sedoi_Goblin
1619287098
Локо с победой!
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Koshkin@myshkyn
1619287344
не фанат Локо, но КПД просто шикарно! удачи!
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волчарик
1619287532
В принципе ожидаемый результат.Ждем в гости,думаю будет интересная игра.
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Plyash
1619287611
Паравоз,не здавайся,до Питера всего 6 очков.Тебе по силам,удачи тебе от спартача.
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GoLenaStop
1619287621
Исход был предсказуем... но счет необычный. Локо разогнался не на шутку. Удачи с таким ходом по европе! Командам - благодарность за игру! С ув.
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фанат джигурды
1619287802
С Победой, Красно-Зелёные Братья и Сёстры!!! Но: 1-й тайм был ужасен, во 2-м сказался класс, + спасибо бывшему бомжу за отличный удар с точки)))))))) С такими командами нужно, как с Фастав Злином дома- в первые 17 минут всё решать!!! Тамбову из Саранска- уважение. Был в Тамбове на матче с Калугой. Хороший стадион. Сборная (!!!) Латвии играет на стадионе без одной центральной трибуны!!! ...
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Dr.Metal
1619291014
За Локомотив приятно. Пора уже и им в лиге чемпионов поиграть. Как говорится кто на что наиграл.
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OstavteLOKO_V_pokoe
1619292700
Можете закидать камнями, но... Лучше не сопротивляться Зениту и отдать чемпионство, затащить 2 игры после, попасть в ЛЧ и взять Кубок! Иначе возможен вариант: выложиться с Зенитом, не факт что победить, всраться в 2 матчах 29 и 30 тура, пустить потенциально мясцо на 2 строчку, и профукать Кубок Крыльям по каким-нибудь пенальти. Нет, всегда надо на максимум идти, но вариант 2 места и кубка, при сложившейся ситуации, кажется более оправданным. А так, всех С ПОБЕДОЙ! УРА!!!
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PAREVG.
1619293121
С очередной победой, Красно - Зеленые!!!!!! Игру не видел, ночью в записи посмотрю, НО, то что пропустили два, я удивлен... Наверное из-за недонастроя, на аутсайдера лиги.
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zra78
1619299282
С Победой красно-зелёные!!! Но два гола от Тамбова,это перебор....
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