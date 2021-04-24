РПЛ. «Локомотив» в матче с семью голами разгромил «Тамбов» и победил 11-й раз подряд

«Локомотив» укрепился на втором месте РПЛ. В очередном туре команда Марко Николича разгромила в гостях «Тамбов».

Это 11-я подряд победа для «Локомотива».

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 40; 1:1 – Алиев, 45+2; 1:2 – Смолов, 47; 1:3 – Крыховяк, 60; 1:4 – Мурило, 74; 2:4 – Кайков, 79; 2:5 – Рыбус, 80.

«Тамбов»: Сычeв, Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили (Мартынов, 72), Бавин, Алиев (Минаев, 69), Кабахидзе (Дроздов, 72), Карп (Терехов, 70), Карапузов, Архипов (Климов, 78).

«Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Мурило, Пабло, Жемалетдинов (Мухин, 60), Рыбчинский, Куликов (Игнатьев, 70), Магкеев (Баринов, 46), Крыховяк (Миранчук, 79), Смолов, Камано (Лисакович, 46).

Предупреждения: Бавин, 49; Архипов, 75 – Магкеев, 26.

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