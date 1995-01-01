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    РПЛ. «Локомотив» в матче с семью голами разгромил «Тамбов» и победил 11-й раз подряд

    «Локомотив» укрепился на втором месте РПЛ. В очередном туре команда Марко Николича разгромила в гостях «Тамбов».

    Это 11-я подряд победа для «Локомотива».

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:5 (1:1)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 40; 1:1 – Алиев, 45+2; 1:2 – Смолов, 47; 1:3 – Крыховяк, 60; 1:4 – Мурило, 74; 2:4 – Кайков, 79; 2:5 – Рыбус, 80.

    «Тамбов»: Сычeв, Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили (Мартынов, 72), Бавин, Алиев (Минаев, 69), Кабахидзе (Дроздов, 72), Карп (Терехов, 70), Карапузов, Архипов (Климов, 78).

    «Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Мурило, Пабло, Жемалетдинов (Мухин, 60), Рыбчинский, Куликов (Игнатьев, 70), Магкеев (Баринов, 46), Крыховяк (Миранчук, 79), Смолов, Камано (Лисакович, 46).

    Предупреждения: Бавин, 49; Архипов, 75 – Магкеев, 26.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3613

      mutabor0992 1 минуту назад

      А заголовок зачем такой?Походу его жертва ег написал!Локо с победой!!!

      0
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      Рейтинг: +1629

      фанат джигурды 43 минуты назад

      С Победой, Красно-Зелёные Братья и Сёстры!!!


      Но: 1-й тайм был ужасен, во 2-м сказался класс, + спасибо бывшему бомжу за отличный удар с точки))))))))

      С такими командами нужно, как с Фастав Злином дома- в первые 17 минут всё решать!!!

      Тамбову из Саранска- уважение.
      Был в Тамбове на матче с Калугой. Хороший стадион. Сборная (!!!) Латвии играет на стадионе без одной центральной трибуны!!!
      ...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1253

      Ziklop 44 минуты назад

      то что Тамбов всем проигрывает предсказуемо, но ведь они еще и забивают и нервишки треплють сопернику.

      1
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      Рейтинг: +6907

      GoLenaStop 46 минут назад

      Исход был предсказуем... но счет необычный.
      Локо разогнался не на шутку.
      Удачи с таким ходом по европе!
      Командам - благодарность за игру!
      С ув.

      4
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      Рейтинг: +5606

      playsh 47 минут назад

      Паравоз,не здавайся,до Питера всего 6 очков.Тебе по силам,удачи тебе от спартача.

      5
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      Рейтинг: +1827

      волчарик 48 минут назад

      В принципе ожидаемый результат.Ждем в гости,думаю будет интересная игра.

      4
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      Рейтинг: +1340

      Koshkin@myshkyn 51 минуту назад

      не фанат Локо, но КПД просто шикарно! удачи!

      4
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      Рейтинг: +933

      Красногорск_Фан 54 минуты назад

      Удалось посмотреть 2-й тайм. Какие выводы можно сделать об игре? Наверно никаких. Локомотив одержал ожидаемую победу, на пределе не играл, в защите куевничал. Надеюсь - к следующей игре подойдет с другим уровнем мобилизации.
      Федя и Гжегож играли на своем уровне . Гжегож стабильно, Федя так держать. С победой однако ))

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      Рейтинг: +1629

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 50 минут назад

      И хорошо, что не смотрел 2-й тайм. Безобразие!!! Ни паса, ни завершения, и как будто не Саранский Тамбов, а, как минимум, Лудогорец.

      1
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      Рейтинг: +16231

      афоня72 54 минуты назад

      угадали с тренером..

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      Рейтинг: +1064

      Sedoi_Goblin 55 минут назад

      Локо с победой!

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