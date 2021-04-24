«Арсенал» закончит текущий сезон АПЛ с меньшим количеством очков, чем в любом из 22 сезонов при Венгере

«Арсенал» в текущем сезоне АПЛ не сможет набрать больше 61 очка. Это значит, что текущий сезон чемпионата будет хуже, чем любой из 22 сезонов при главном тренере Арсене Венгере.

Худшим сезоном Венгера в «Арсенале» по очкам в чемпионате был сезон-2017/18. В нем лондонцы набрали 63 очка. Это был последний сезон французского тренера в клубе.