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    «Арсенал» закончит текущий сезон АПЛ с меньшим количеством очков, чем в любом из 22 сезонов при Венгере

    «Арсенал» в текущем сезоне АПЛ не сможет набрать больше 61 очка. Это значит, что текущий сезон чемпионата будет хуже, чем любой из 22 сезонов при главном тренере Арсене Венгере.

    Худшим сезоном Венгера в «Арсенале» по очкам в чемпионате был сезон-2017/18. В нем лондонцы набрали 63 очка. Это был последний сезон французского тренера в клубе.

    • «Арсенал» идет вне зоны еврокубков.
    • Это 1-й полный сезон для главного тренера Микеля Артеты.
    • «Арсенал» продолжает борьбу за трофей Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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