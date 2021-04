«Все вы думаете о деньгах». Фанаты «Арсенала» устроили возле «Эмирейтс» протесты по поводу Суперлиги

В преддверии матча 33-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Эвертоном» фанаты лондонцев устроили протесты возле стадиона «Эмирейтс». Они выступили против проекта европейской Суперлиги.

Надписи на плакатах требуют ухода владельца «Арсенала» Стэна Кронке, а также упрекают его в алчности.

Arsenal fans protesting outside the Emirates Stadium ahead of today's game against Everton with a clear message. pic.twitter.com/wMwdKNb2V3