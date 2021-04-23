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    «Все вы думаете о деньгах». Фанаты «Арсенала» устроили возле «Эмирейтс» протесты по поводу Суперлиги

    В преддверии матча 33-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Эвертоном» фанаты лондонцев устроили протесты возле стадиона «Эмирейтс». Они выступили против проекта европейской Суперлиги.

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    Источник: твиттер Squawka News

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