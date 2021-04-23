«Все вы думаете о деньгах». Фанаты «Арсенала» устроили возле «Эмирейтс» протесты по поводу Суперлиги

В преддверии матча 33-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Эвертоном» фанаты лондонцев устроили протесты возле стадиона «Эмирейтс». Они выступили против проекта европейской Суперлиги.
Надписи на плакатах требуют ухода владельца «Арсенала» Стэна Кронке, а также упрекают его в алчности.
- Из Суперлиги вышли 8 клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Атлетико» и «Интер».
- В первозданном виде Суперлига просуществовала меньше 2 суток.
- В проекте остались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан».
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Источник: твиттер Squawka News