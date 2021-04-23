«Все вы думаете о деньгах». Фанаты «Арсенала» устроили возле «Эмирейтс» протесты по поводу Суперлиги

В преддверии матча 33-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Эвертоном» фанаты лондонцев устроили протесты возле стадиона «Эмирейтс». Они выступили против проекта европейской Суперлиги.
Надписи на плакатах требуют ухода владельца «Арсенала» Стэна Кронке, а также упрекают его в алчности.
- Из Суперлиги вышли 8 клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Атлетико» и «Интер».
- В первозданном виде Суперлига просуществовала меньше 2 суток.
- В проекте остались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан».
Arsenal fans making their voices heard ... pic.twitter.com/scNGYk3Vln— ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2021
Arsenal fans protesting outside the Emirates Stadium ahead of today's game against Everton with a clear message. pic.twitter.com/wMwdKNb2V3— Squawka News (@SquawkaNews) April 23, 2021
Чеферин: «Клубы, оставшиеся в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА»