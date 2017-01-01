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    Журналист Романо: «Трансфер защитника Конате в «Ливерпуль» близок к завершению»

    Центральный защитник «Лейпцига» Ибраима Конате вскоре должен пополнить «Ливерпуль». Условия согласованы.

    «Конате – в «Ливерпуль», поехали! Сделка близка к завершению, есть личный пятилетний контракт.

    «Ливерпуль» заплатит сумму выкупа около 35 миллионов евро», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

    • 21-летний француз провел в сезоне Бундеслиги 12 матчей, забил гол.
    • Конате играет в Лейпциге с 2017 года.
    • «Лейпциг» в Бундеслиге занимает 2-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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