Журналист Романо: «Трансфер защитника Конате в «Ливерпуль» близок к завершению»

Центральный защитник «Лейпцига» Ибраима Конате вскоре должен пополнить «Ливерпуль». Условия согласованы.
«Конате – в «Ливерпуль», поехали! Сделка близка к завершению, есть личный пятилетний контракт.
«Ливерпуль» заплатит сумму выкупа около 35 миллионов евро», – написал инсайдер Фабрицио Романо.
- 21-летний француз провел в сезоне Бундеслиги 12 матчей, забил гол.
- Конате играет в Лейпциге с 2017 года.
- «Лейпциг» в Бундеслиге занимает 2-е место.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.