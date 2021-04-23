Журналист Романо: «Трансфер защитника Конате в «Ливерпуль» близок к завершению»

Центральный защитник «Лейпцига» Ибраима Конате вскоре должен пополнить «Ливерпуль». Условия согласованы.

«Конате – в «Ливерпуль», поехали! Сделка близка к завершению, есть личный пятилетний контракт.

«Ливерпуль» заплатит сумму выкупа около 35 миллионов евро», – написал инсайдер Фабрицио Романо.