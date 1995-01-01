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    Крыховяк: «Очень хорошо чувствую себя в России. Сомневаюсь, что уйду из «Локомотива» летом»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался о продлении контракта с московским клубом.

    «У меня есть цель: я хочу забить десять голов в этом сезоне. Уже забил семь в чемпионате и два в Кубке.

    Еще не обсуждал с «Локомотивом» продление контракта, но хотел бы, чтобы вопрос решился до января 2022 года. Мой контракт истекает летом 2022 года, и я не собираюсь думать о продлении в последнюю минуту.

    Перейду ли в другой клуб летом? Сомневаюсь, но ничего нельзя исключать. Пока что чувствую себя в России очень хорошо», – сказал Крыховяк.

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    Источник: WP SportoweFakty

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