Крыховяк: «Очень хорошо чувствую себя в России. Сомневаюсь, что уйду из «Локомотива» летом»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался о продлении контракта с московским клубом.

«У меня есть цель: я хочу забить десять голов в этом сезоне. Уже забил семь в чемпионате и два в Кубке.

Еще не обсуждал с «Локомотивом» продление контракта, но хотел бы, чтобы вопрос решился до января 2022 года. Мой контракт истекает летом 2022 года, и я не собираюсь думать о продлении в последнюю минуту.

Перейду ли в другой клуб летом? Сомневаюсь, но ничего нельзя исключать. Пока что чувствую себя в России очень хорошо», – сказал Крыховяк.

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