Крыховяк: «Гол и ассист в игре с «Ростовом» – побочные эффекты после прививки от коронавируса»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что привился от коронавируса.

– Вы сделали прививку от коронавируса?

– Неделю назад мне поставили первую дозу в Москве.

– У вас были побочные эффекты?

– Я не почувствовал, в отличие от моих соперников.

– Что это значит?

– Я забил гол и отдал ассист в матче с «Ростовом», мы победили 4:1.

– И это только первая доза.

– Вторая через три недели, и все должно быть только лучше.