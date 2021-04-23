Крыховяк: «Гол и ассист в игре с «Ростовом» – побочные эффекты после прививки от коронавируса»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что привился от коронавируса.
– Вы сделали прививку от коронавируса?
– Неделю назад мне поставили первую дозу в Москве.
– У вас были побочные эффекты?
– Я не почувствовал, в отличие от моих соперников.
– Что это значит?
– Я забил гол и отдал ассист в матче с «Ростовом», мы победили 4:1.
– И это только первая доза.
– Вторая через три недели, и все должно быть только лучше.
- Футболист переболел коронавирусом в декабре 2020 года.
- Крыховяк забил 7 мячей и сделал 3 ассиста в 23 матчах текущего сезона РПЛ.
Источник: WP SportoweFakty