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    Крыховяк: «Гол и ассист в игре с «Ростовом» – побочные эффекты после прививки от коронавируса»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что привился от коронавируса.

    – Вы сделали прививку от коронавируса?

    – Неделю назад мне поставили первую дозу в Москве.

    – У вас были побочные эффекты?

    – Я не почувствовал, в отличие от моих соперников.

    – Что это значит?

    – Я забил гол и отдал ассист в матче с «Ростовом», мы победили 4:1.

    – И это только первая доза.

    – Вторая через три недели, и все должно быть только лучше.

    • Футболист переболел коронавирусом в декабре 2020 года.
    • Крыховяк забил 7 мячей и сделал 3 ассиста в 23 матчах текущего сезона РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WP SportoweFakty

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2721

      neveldomha 41 минуту назад

      Побочные явления были только у Вилкова в виде слепоты и глухоты.

      0
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      Рейтинг: +165

      MrZLOba 2 часа назад

      Ваш гол это судьи, которые тянут за уши вас 3 или 4матча подряд

      2
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