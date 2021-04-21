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  • Аленичев: «Проблема «Спартака» – безволие и бесхарактерность»

Аленичев: «Проблема «Спартака» – безволие и бесхарактерность»

21 апреля 2021, 19:04
13

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев упрекнул команду в бесхарактерности. Он сделал вывод на основании последнего матча команды против «Уфы» (0:3).

«Проблема «Спартака», судя по последней игре, — безволие и бесхарактерность.

Выйти на матч, который стоит трeх очков и места в ЛЧ… Мы думали, что «Спартак» в Питере плохо сыграл, а оказывается, он может ещe хуже. Просто безобразие какое-то в праздник. У меня просто нет слов. Вина тренеров или только игроков? Это вина и тренерского штаба, который не сумел донести до футболистов, что игра была сверхважной. Теперь будут догонять «Локомотив».

Что касается будущего тренера красно-белых, то спрашивайте это у руководителей «Спартака», моe мнение знаете: чем больше наших специалистов будет работать в РПЛ, тем лучше. Мы же смотрим на иностранный рынок, руководители платят, заказывают музыку, как говорится. Был бы я готов вернуться? Нет», – сказал Аленичев.

  • Тренер работал со «Спартаком» с 2015 по 2016 год.
  • В следующем матче «Спартак» сыграет с ЦСКА.
  • Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (13)
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Алехсбургер.
1619021420
в принципе ,владелец "багажа" прав.. Но я бы другое слово на букву "б" поставил во главу ромба.. Безалаберность.
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slavа0508
1619022553
При Дмитрии таких матчей тоже хватало, только вот 2 место не светило,,
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lejnin
1619024547
Спартак одержал больше всех волевых побед в этом чемпе, дело явно не в безволии и бесхарактерности, так что из Аленя такой же эксперт, как и тренер...
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Боцман59rus
1619024817
Сколько уже можно, Шалимов никак Краснодар не отпустит, этот товарищ тренеров спартаковских учит работать, ладно хоть Юрану варежку заткнули
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NewLife
1619027311
Проблема Бомбардира - публикация такой банальной херни.
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Nevsky_RU
1619028916
Главная проблема спортака это Лёня Федун. Всё остальное это уже мелочи
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Бриг
1619033714
Проблема Аленя - невостребованность, даже в его комментах.
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Ollegator
1619038496
Вылезли) Что титов, что алень.. С вами-то команда была волевой, что деваться некуда :)
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Hektor 84
1619046082
Дима а при твоем руководстве Спартак блистал и феерил! Что то ты больше багаж ни где не забывал!
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erma
1619049711
Да, красиво он сам себя нарисовал! А начал издалека, с психоанализа состояния игроков Спартака. Не знаю кого он мне больше напоминает - Фрейда или поручика Ржевского.
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