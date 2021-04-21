Аленичев: «Проблема «Спартака» – безволие и бесхарактерность»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев упрекнул команду в бесхарактерности. Он сделал вывод на основании последнего матча команды против «Уфы» (0:3).

«Проблема «Спартака», судя по последней игре, — безволие и бесхарактерность.

Выйти на матч, который стоит трeх очков и места в ЛЧ… Мы думали, что «Спартак» в Питере плохо сыграл, а оказывается, он может ещe хуже. Просто безобразие какое-то в праздник. У меня просто нет слов. Вина тренеров или только игроков? Это вина и тренерского штаба, который не сумел донести до футболистов, что игра была сверхважной. Теперь будут догонять «Локомотив».

Что касается будущего тренера красно-белых, то спрашивайте это у руководителей «Спартака», моe мнение знаете: чем больше наших специалистов будет работать в РПЛ, тем лучше. Мы же смотрим на иностранный рынок, руководители платят, заказывают музыку, как говорится. Был бы я готов вернуться? Нет», – сказал Аленичев.