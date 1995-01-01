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    Аленичев: «Проблема «Спартака» – безволие и бесхарактерность»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев упрекнул команду в бесхарактерности. Он сделал вывод на основании последнего матча команды против «Уфы» (0:3).

    «Проблема «Спартака», судя по последней игре, — безволие и бесхарактерность.

    Выйти на матч, который стоит трeх очков и места в ЛЧ… Мы думали, что «Спартак» в Питере плохо сыграл, а оказывается, он может ещe хуже. Просто безобразие какое-то в праздник. У меня просто нет слов. Вина тренеров или только игроков? Это вина и тренерского штаба, который не сумел донести до футболистов, что игра была сверхважной. Теперь будут догонять «Локомотив».

    Что касается будущего тренера красно-белых, то спрашивайте это у руководителей «Спартака», моe мнение знаете: чем больше наших специалистов будет работать в РПЛ, тем лучше. Мы же смотрим на иностранный рынок, руководители платят, заказывают музыку, как говорится. Был бы я готов вернуться? Нет», – сказал Аленичев.

    • Тренер работал со «Спартаком» с 2015 по 2016 год.
    • В следующем матче «Спартак» сыграет с ЦСКА.
    • Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:04
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8004

      NewLife 8 минут назад

      Проблема Бомбардира - публикация такой банальной херни.

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      Рейтинг: -942

      СуперПАВ9 36 минут назад

      Алейничев точно знает))))

      0
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      Рейтинг: +21813

      Боцман59rus 50 минут назад

      Сколько уже можно, Шалимов никак Краснодар не отпустит, этот товарищ тренеров спартаковских учит работать, ладно хоть Юрану варежку заткнули

      3
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      Рейтинг: +799

      lejnin 54 минуты назад

      Спартак одержал больше всех волевых побед в этом чемпе, дело явно не в безволии и бесхарактерности, так что из Аленя такой же эксперт, как и тренер...

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      Рейтинг: +6775

      житель СПб 55 минут назад

      Мне очень нравится этот тренер, как мыслитель. НО при нем безволия было еще больше! - к сожалению.

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      Рейтинг: +18435

      slavutiq70 1 час назад

      При Дмитрии таких матчей тоже хватало, только вот 2 место не светило,,

      2
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      Рейтинг: +2022

      Алехсбургер. 1 час назад

      в принципе ,владелец "багажа" прав..
      Но я бы другое слово на букву "б" поставил во главу ромба..
      Безалаберность.

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