Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» по пенальти и вышли в финал

Кубок России. «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» по пенальти и вышли в финал

21 апреля 2021, 18:04
30

«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче 1/2 финала Кубка России и впервые за 17 лет вышли в финал турнира.

Самарский клуб не допустил ошибок в серии послематчевых пенальти. Футболисты «Ахмата» дважды промахнулись с точки.

Кубок России. 1/2 финала

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 0:0, по пенальти – 1:4

«Ахмат»: Гудиев, Богосавац, Семенов, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Швец (Пуцко, 90+4), Ильин (Янку, 90+5), Харин (Мелкадзе, 67), Алмаши (Бериша, 53).

«Крылья Советов»: Ломаев (Фролов, 90+2), Зеффан, Чернов, Солдатенков, Горшков, Алвеш, Витюгов (Комбаров, 90+2), Ежов (Кабутов, 86), Зиньковский, Сергеев, Сарвели (Голенков, 82).

Предупреждения: Ненахов, 44; Ильин, 46; Анхель, 51; Семенов, 60; Швец, 66 – Алвеш, 5; Ежов, 45+2; Горшков, 74; Кабутов, 90+3.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Крылья Советов
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shahor
1619017592
Получил моральное удовлетворение от результата матча.Молодцы самарцы!Мои искренние поздравления поклонникам "Крыльев Советов"!
Ответить
Боцман59rus
1619017679
КС с победой!!! А у зверьков не прокатило как с Уфой, крыльям три очка в обмен на куб.ок не нужны, они пока в ФНЛ
Ответить
GoLenaStop
1619018233
Отличный матч, весьма жесткий - в соответствии с Кубковой традицией. Немного спорный, но больше - честный. Респект судьям, что давали играть, не сломали игру. КС были быстрее и интереснее. Спасибо командам за достойный футбол! С уважением!
Ответить
AZ
1619018518
Крылья были достойны финала... Не сомневался в их победе! Красавцы!
Ответить
zigbert
1619018975
Крылья с победой! Хотя Ахмат считали фаворитом этого матча, игра вышла равной. Случайной такую игру Крыльев не назовешь, ведь в Кубке России они выбили 3 команды РПЛ.
Ответить
portero
1619019472
Рад за Коылья!!! С выходом в финал! Пора фортуне и сулейкам отдать вам все долги. Хоть бы не засуживали в финале, просто честно отсудили...
Ответить
portero
1619019872
Респект судье и извинения, думал продавят его... хотя откуда мы знаем какое было цу, ведь и санкции и бабла выписали Ахмату, зачем им кубок если могут санкциями придавить....
Ответить
Nevskij
1619020256
Крылья с победой! Молодцы парни! Даешь кубок в Самару!!!
Ответить
JTherry
1619021568
Крылышки, с победой, молодцы ребята!!!
Ответить
_Marqella_
1619024728
Самарцев с победой !!!!
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
1
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
3
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
15
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
31
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
8
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
5
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
31
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
52
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
28
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
175
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+