Кубок России. «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» по пенальти и вышли в финал

«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче 1/2 финала Кубка России и впервые за 17 лет вышли в финал турнира.

Самарский клуб не допустил ошибок в серии послематчевых пенальти. Футболисты «Ахмата» дважды промахнулись с точки.

Кубок России. 1/2 финала

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 0:0, по пенальти – 1:4

«Ахмат»: Гудиев, Богосавац, Семенов, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Швец (Пуцко, 90+4), Ильин (Янку, 90+5), Харин (Мелкадзе, 67), Алмаши (Бериша, 53).

«Крылья Советов»: Ломаев (Фролов, 90+2), Зеффан, Чернов, Солдатенков, Горшков, Алвеш, Витюгов (Комбаров, 90+2), Ежов (Кабутов, 86), Зиньковский, Сергеев, Сарвели (Голенков, 82).

Предупреждения: Ненахов, 44; Ильин, 46; Анхель, 51; Семенов, 60; Швец, 66 – Алвеш, 5; Ежов, 45+2; Горшков, 74; Кабутов, 90+3.

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