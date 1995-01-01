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    Кубок России. «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» по пенальти и вышли в финал

    «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче 1/2 финала Кубка России и впервые за 17 лет вышли в финал турнира.

    Самарский клуб не допустил ошибок в серии послематчевых пенальти. Футболисты «Ахмата» дважды промахнулись с точки.

    Кубок России. 1/2 финала

    Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 0:0, по пенальти – 1:4

    «Ахмат»: Гудиев, Богосавац, Семенов, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Швец (Пуцко, 90+4), Ильин (Янку, 90+5), Харин (Мелкадзе, 67), Алмаши (Бериша, 53).

    «Крылья Советов»: Ломаев (Фролов, 90+2), Зеффан, Чернов, Солдатенков, Горшков, Алвеш, Витюгов (Комбаров, 90+2), Ежов (Кабутов, 86), Зиньковский, Сергеев, Сарвели (Голенков, 82).

    Предупреждения: Ненахов, 44; Ильин, 46; Анхель, 51; Семенов, 60; Швец, 66 – Алвеш, 5; Ежов, 45+2; Горшков, 74; Кабутов, 90+3.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии14
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      Рейтинг: +103

      Nevskij 1 минуту назад

      Крылья с победой! Молодцы парни! Даешь кубок в Самару!!!

      0
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      Рейтинг: +46775

      portero 7 минут назад

      Респект судье и извинения, думал продавят его... хотя откуда мы знаем какое было цу, ведь и санкции и бабла выписали Ахмату, зачем им кубок если могут санкциями придавить....

      2
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      Рейтинг: +46775

      portero 14 минут назад

      Рад за Коылья!!! С выходом в финал! Пора фортуне и сулейкам отдать вам все долги.
      Хоть бы не засуживали в финале, просто честно отсудили...

      3
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      Рейтинг: +84807

      zigbert 22 минуты назад

      Крылья с победой! Хотя Ахмат считали фаворитом этого матча, игра вышла равной. Случайной такую игру Крыльев не назовешь, ведь в Кубке России они выбили 3 команды РПЛ.

      4
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      Рейтинг: +1315

      nominum 25 минут назад

      Я хоть и болел за КС, но эпизод когда Ломаев нарушает на красную карточку позорненький. Если Бериша не падает, то это не нарушение? Где ВАР? Это по правилам, что дали доиграть эпизод и не удалили вратаря КС?

      2
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      Рейтинг: +46775

      portero > nominum 12 минут назад

      Ну судья много стыков не свистел похожих....

      1
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      Рейтинг: +2653

      AZ 30 минут назад

      Крылья были достойны финала... Не сомневался в их победе! Красавцы!

      5
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      Рейтинг: +78

      9зверь9 31 минуту назад

      КС - молодцы! Но серия пенальти - это какой-то слив...

      1
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      Рейтинг: +46775

      portero > 9зверь9 10 минут назад

      Воротчик выгел большой напугал реально бьющих, высокий руки длинные, придааил их чуток...

      1
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      Рейтинг: +6883

      GoLenaStop 35 минут назад

      Отличный матч, весьма жесткий - в соответствии с Кубковой традицией.
      Немного спорный, но больше - честный.
      Респект судьям, что давали играть, не сломали игру.
      КС были быстрее и интереснее.
      Спасибо командам за достойный футбол!
      С уважением!

      2
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      Рейтинг: +11815

      Skull_Boy 43 минуты назад

      Молодцы

      1
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      Рейтинг: +21805

      Боцман59rus 44 минуты назад

      КС с победой!!! А у зверьков не прокатило как с Уфой, крыльям три очка в обмен на куб.ок не нужны, они пока в ФНЛ

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