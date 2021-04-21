Малком – о сборной России: «Мечтаю играть за Бразилию, но важно иметь план Б»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, планирует ли он выступать за сборную России.

– Вы говорили, что готовы сыграть за сборную России. Вы правда рассматриваете этот вариант? А как же сборная Бразилии?

– Я бразилец, кто не хочет играть за свою страну? Но такая возможность может и не представиться, поэтому важно иметь план Б.

Как и любой другой бразилец я хочу играть за свою страну. Это моя самая главная мечта. Но сначала нужно снова начать играть, ставить цели, выделяться, и только потом думать о сборной.