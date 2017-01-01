Малком – о сборной России: «Мечтаю играть за Бразилию, но важно иметь план Б»

" сначала нужно снова начать играть"
Вот ****, ещё он не начал!!! Быстрее Пеле тряхнёт стариной, чем ты будешь играть за Бразилию.
P.S. Да уж.................нет слов, впарили так впарили.
Нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, планирует ли он выступать за сборную России.
– Вы говорили, что готовы сыграть за сборную России. Вы правда рассматриваете этот вариант? А как же сборная Бразилии?
– Я бразилец, кто не хочет играть за свою страну? Но такая возможность может и не представиться, поэтому важно иметь план Б.
Как и любой другой бразилец я хочу играть за свою страну. Это моя самая главная мечта. Но сначала нужно снова начать играть, ставить цели, выделяться, и только потом думать о сборной.
- Малком провел 18 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал ассист.
- Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.