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    Малком – о сборной России: «Мечтаю играть за Бразилию, но важно иметь план Б»

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, планирует ли он выступать за сборную России.

    – Вы говорили, что готовы сыграть за сборную России. Вы правда рассматриваете этот вариант? А как же сборная Бразилии?

    – Я бразилец, кто не хочет играть за свою страну? Но такая возможность может и не представиться, поэтому важно иметь план Б.

    Как и любой другой бразилец я хочу играть за свою страну. Это моя самая главная мечта. Но сначала нужно снова начать играть, ставить цели, выделяться, и только потом думать о сборной.

    • Малком провел 18 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал ассист.
    • Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.

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    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10470

      ilichkadr 22 минуты назад

      " сначала нужно снова начать играть"
      Вот ****, ещё он не начал!!! Быстрее Пеле тряхнёт стариной, чем ты будешь играть за Бразилию.
      P.S. Да уж.................нет слов, впарили так впарили.

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      Рейтинг: +3418

      Из Твери Леха 48 минут назад

      Вот именно, пора начать играть.

      0
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      Рейтинг: +2088

      ySS 51 минуту назад

      У кого эта мысль в голове появилась? Или не в голове...

      0
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      Рейтинг: +21805

      Боцман59rus 56 минут назад

      Чабан тоже хочет иметь план Б, но увы, не дано

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      Рейтинг: +414

      O-kolesov 1 час назад

      ГилермИН, ФернандесОВ, АриЕВ, вот теперь МалкомОВ. Сборная России.Красотища.

      0
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      Рейтинг: +3263

      Fusballer 1 час назад

      Да нафиг такие игруны нужны. Нашли лазейку. Идите в поле пашите.

      2
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      Рейтинг: +3173

      raritet 1 час назад

      Нужно все делать по порядку . План А : научиться играть в футбол. План Б: пока не выкинули из команды : тренироваться при лунном свете , чтобы вернуться в План А.

      3
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      Рейтинг: +8225

      Вомбат 1 час назад

      Его рыночная стоимость упала в Зените с 40 млн евро до 24. Когда его стоимостьупадет до 10 млн, он подаст на российское гражданство. Как это в свое время сделал Ари. И ведь его даже вызывали в сборную. Впрочем, я надеюсь, что Зенит найдет кого-нибудь, кто купит его сейчас лямов за 15. Какой-нибудь Шахид ибн Джихад из какого-нибудь Катара.

      2
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      Рейтинг: +677

      ab15488 > Вомбат 1 час назад

      Рыночная упала немного. То что зенит его за 40 купил, не значит, что он столько стоил. Что тогда, что сейчас 10-12 реальная цена

      0
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      Рейтинг: +2017

      Алехсбургер. 1 час назад

      сначала планы "У" и "Ё"..потом уж "Б"..
      бывай.

      2
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      Рейтинг: +20000

      bset 1 час назад

      Малком: "Россия, ты запасной аэродром"

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