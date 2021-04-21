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  • Малком – о сборной России: «Мечтаю играть за Бразилию, но важно иметь план Б»

Малком – о сборной России: «Мечтаю играть за Бразилию, но важно иметь план Б»

21 апреля 2021, 17:14
19

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, планирует ли он выступать за сборную России.

– Вы говорили, что готовы сыграть за сборную России. Вы правда рассматриваете этот вариант? А как же сборная Бразилии?

– Я бразилец, кто не хочет играть за свою страну? Но такая возможность может и не представиться, поэтому важно иметь план Б.

Как и любой другой бразилец я хочу играть за свою страну. Это моя самая главная мечта. Но сначала нужно снова начать играть, ставить цели, выделяться, и только потом думать о сборной.

  • Малком провел 18 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал ассист.
  • Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.

Источник: Globo Esporte
Россия. Премьер-лига Россия Бразилия Малком
Комментарии (19)
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almanev
1619015144
Окуел что ли, вариант "Б".
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Алехсбургер.
1619015406
сначала планы "У" и "Ё"..потом уж "Б".. бывай.
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Вомбат
1619015596
Его рыночная стоимость упала в Зените с 40 млн евро до 24. Когда его стоимостьупадет до 10 млн, он подаст на российское гражданство. Как это в свое время сделал Ари. И ведь его даже вызывали в сборную. Впрочем, я надеюсь, что Зенит найдет кого-нибудь, кто купит его сейчас лямов за 15. Какой-нибудь Шахид ибн Джихад из какого-нибудь Катара.
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raritet
1619015833
Нужно все делать по порядку . План А : научиться играть в футбол. План Б: пока не выкинули из команды : тренироваться при лунном свете , чтобы вернуться в План А.
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Fusballer
1619016208
Да нафиг такие игруны нужны. Нашли лазейку. Идите в поле пашите.
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Боцман59rus
1619016933
Чабан тоже хочет иметь план Б, но увы, не дано
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Из Твери Леха
1619017412
Вот именно, пора начать играть.
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ilichkadr
1619018966
" сначала нужно снова начать играть" Вот ****, ещё он не начал!!! Быстрее Пеле тряхнёт стариной, чем ты будешь играть за Бразилию. P.S. Да уж.................нет слов, впарили так впарили.
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Владислав Vlad
1619031038
Для всех тех, кто так любит иностранцев в сборной России - Для них это "План "Б". А всякие слова, что играет в России больше пяти-десяти лет...... это лишь слова. Для всех иностранцев, не попавших в свои сборные, наша сборная лишь "План "Б".
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zigbert
1619097061
Таким путем в сборной России будут играть одни бразильцы.
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