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    Все 12 клубов Суперлиги хотят выйти из турнира из-за негативной реакции фанатов

    Все 12 клубов-основателей Суперлиги работают над выходом из турнира, сообщает журналист The Telegraph Сэм Уоллес.

    Отмечается, что руководители клубов «услышали болельщиков».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Сэма Уоллеса

    Главный футбольный обозреватель газет The Daily и Sunday Telegraph. Аудитория в твиттере - более 389 тысяч подписчиков.

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    20.04.2021 23:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9537

      BRO_football 1 час назад

      Неужели клубы волнуют больше фанаты, а не деньги? Да быть такого не может!

      1
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      Рейтинг: +10726

      DeStar > BRO_football 58 минут назад

      да явно причин много) и мы о них никогда не узнаем. но можем сделать выводу по будущему) кто прогнулся и как)

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      Рейтинг: +10726

      DeStar 1 час назад

      интересно конечно, 2 дня пи з де ца прошли))))

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