Все 12 клубов Суперлиги хотят выйти из турнира из-за негативной реакции фанатов

Все 12 клубов-основателей Суперлиги работают над выходом из турнира, сообщает журналист The Telegraph Сэм Уоллес.
Отмечается, что руководители клубов «услышали болельщиков».
- Клубы Суперлиги проведут экстренное совещание по роспуску турнира в 00:30 по Москве.
- По информации BBC, «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из Суперлиги.
- Также стало известно, что от участия в турнире намерен отказаться «Атлетико».
Источник: твиттер журналиста Сэма Уоллеса
Главный футбольный обозреватель газет The Daily и Sunday Telegraph. Аудитория в твиттере - более 389 тысяч подписчиков.