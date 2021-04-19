Невилл – о «Тоттенхэме» и «Арсенале» в Суперлиге: «Я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино, чем на игру этих двух команд»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высмеял включение «Тоттенхэма» и «Арсенала» в число постоянных участников Суперлиги Европы.
«Я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино, чем на игру этих двух команд. Не знаю, как они попали туда. «Арсенал» и «Тоттенхэм» – это посмешище», – сказал Невилл.
- В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает седьмое место, «Арсенал» – девятое.
- Помимо них в Суперлиге намерены участвовать «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».
Источник: Goal