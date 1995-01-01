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    Невилл – о «Тоттенхэме» и «Арсенале» в Суперлиге: «Я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино, чем на игру этих двух команд»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высмеял включение «Тоттенхэма» и «Арсенала» в число постоянных участников Суперлиги Европы.

    «Я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино, чем на игру этих двух команд. Не знаю, как они попали туда. «Арсенал» и «Тоттенхэм» – это посмешище», – сказал Невилл.

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    Источник: Goal

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