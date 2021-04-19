Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хвича может пропустить концовку сезона из-за травмы

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал состояние полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.

    Грузинский хавбек получил травму в матче 26-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0). Он покинул поле на 32-й минуте лишь с помощью одноклубников

    «У него травма, по которой мы ещe не делали МРТ. Предположительно, до конца сезона он уже не сыграет, так как надо будет набирать форму 2-3 недели, да и рисковать незачем», – сказал Сайманов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2021 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11