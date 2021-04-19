Хвича может пропустить концовку сезона из-за травмы

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал состояние полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.
Грузинский хавбек получил травму в матче 26-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0). Он покинул поле на 32-й минуте лишь с помощью одноклубников
«У него травма, по которой мы ещe не делали МРТ. Предположительно, до конца сезона он уже не сыграет, так как надо будет набирать форму 2-3 недели, да и рисковать незачем», – сказал Сайманов.
- Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ после недавнего обновления цен на Transfermarkt.
- В текущем сезоне он провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- По информации Betting Insider, его представители провели переговоры с «Ювентусом» и «Интером».
Источник: «Чемпионат»