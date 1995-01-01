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    Betting Insider: представители Хвичи провели переговоры с «Ювентусом» и «Интером». Отступные – 20 миллионов

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Серии А.

    По информации Betting Insider, на прошлой неделе агент футболиста Мамука Джугели и представитель «Рубина» Михаил Прокопец встретились в Италии с «Ювентусом» и «Интером», которые проявляют предметный интерес к Хвиче.

    Отмечается, что клубам сообщили цену на 20-летнего грузина. Потенциальный покупатель должен будет заплатить «Рубину» 20 миллионов евро за игрока.

    • Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ после недавнего обновления цен на Transfermarkt.
    • В текущем сезоне он провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • До «Рубина» грузин выступал за «Локомотив».

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    Источник: Betting Insider

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17038

      vladimir-7 1 час назад

      Локомотив приготовил открытый кошелек и хочет тоже получить за Хвича денежку.

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