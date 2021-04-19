Betting Insider: представители Хвичи провели переговоры с «Ювентусом» и «Интером». Отступные – 20 миллионов

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Серии А.

По информации Betting Insider, на прошлой неделе агент футболиста Мамука Джугели и представитель «Рубина» Михаил Прокопец встретились в Италии с «Ювентусом» и «Интером», которые проявляют предметный интерес к Хвиче.

Отмечается, что клубам сообщили цену на 20-летнего грузина. Потенциальный покупатель должен будет заплатить «Рубину» 20 миллионов евро за игрока.