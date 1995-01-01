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    Малафеев: «Что в Суперлиге делает «Арсенал», который даже в ЛЧ попасть не может?»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о создании Суперлиги.

    «Стоит понимать, с какой целью и кем она была создана, а создана она была Флорентино Пересом. Очевидно, это решение президентов обосновано заработком, а в условиях пандемии это лишь больше обострило их желание быстрее запустить финансово выгодный для них проект.

    Я думаю, что это исключительно финансовый интерес больших людей топ клубов под соусом создания «интересной» лиги и неизвестно, чем это все может обернуться для клубов и их самих.

    Например, что там делает «Арсенал», который в ЛЧ попасть не может, я не понимаю, но, зная, что их президент Кронке, который имеет несколько коммерчески выгодных проектов на территории США и Великобритании, все становится вполне очевидно по турниру и тем, кто там участвует. Большинство владельцев клубов не имеют никакого отношения к футболу», – сказал Малафеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4831

      Cleaner 59 минут назад

      Малафеев, Арсенал там БАБЛО пилит!

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      Рейтинг: +1010

      Maxi_7 1 час назад

      Арсенал это клуб с именем, историей, с огромной базой фанатов по всему миру и несмотря на временный спад в последнее время, который переживают абсолютно все команды в мире и это нормально, это по-прежнему топ клуб с большими финансовыми и организационными возможностями на который люди будут ходить.
      Люди возмущаются что многие команды по их мнению сейчас находятся в суперлиге незаслуженно, но стоит понимать, что они там не навечно, и если они не будут неконкурентноспособны, то они вылетят в следующем году... на данный момент все эти команды вроде Тоттенхэма, Милана, Арсенала в суперлиге для веса и авторитета со стороны зрителя, так как для старта команды вроде Арсенала, Милана и Тоттенхэма звучат для зрителя приятней...вы представьте себе как бы это звучало: Флорентино Перес объявляет старт суперлиги, где будут играть Аталанта, Вэст Хэм, Севилья и Лилль..... ну как? Звучит? Стали бы вы менять нынешний формат ЛЧ ради таких команд? То-то и оно...
      Все эти команды на старте лищь для привлечения внимания к турниру, вдальнейшем, все встанет на свои места и если те же Аталанта и Севилья будут достойны, они займут их место в этом турнире...

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      Рейтинг: +2974

      Semenycch 1 час назад

      Элитный клуб! :))

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      Рейтинг: +17033

      vladimir-7 > Semenycch 1 час назад

      Деньги есть – Иван Иваныч, денег нет – сопливый Х.обот

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