Малафеев: «Что в Суперлиге делает «Арсенал», который даже в ЛЧ попасть не может?»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о создании Суперлиги.
«Стоит понимать, с какой целью и кем она была создана, а создана она была Флорентино Пересом. Очевидно, это решение президентов обосновано заработком, а в условиях пандемии это лишь больше обострило их желание быстрее запустить финансово выгодный для них проект.
Я думаю, что это исключительно финансовый интерес больших людей топ клубов под соусом создания «интересной» лиги и неизвестно, чем это все может обернуться для клубов и их самих.
Например, что там делает «Арсенал», который в ЛЧ попасть не может, я не понимаю, но, зная, что их президент Кронке, который имеет несколько коммерчески выгодных проектов на территории США и Великобритании, все становится вполне очевидно по турниру и тем, кто там участвует. Большинство владельцев клубов не имеют никакого отношения к футболу», – сказал Малафеев.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- РПЛ выступила против создания турнира.