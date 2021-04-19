Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малафеев: «Что в Суперлиге делает «Арсенал», который даже в ЛЧ попасть не может?»

Малафеев: «Что в Суперлиге делает «Арсенал», который даже в ЛЧ попасть не может?»

19 апреля 2021, 13:48
3

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о создании Суперлиги.

«Стоит понимать, с какой целью и кем она была создана, а создана она была Флорентино Пересом. Очевидно, это решение президентов обосновано заработком, а в условиях пандемии это лишь больше обострило их желание быстрее запустить финансово выгодный для них проект.

Я думаю, что это исключительно финансовый интерес больших людей топ клубов под соусом создания «интересной» лиги и неизвестно, чем это все может обернуться для клубов и их самих.

Например, что там делает «Арсенал», который в ЛЧ попасть не может, я не понимаю, но, зная, что их президент Кронке, который имеет несколько коммерчески выгодных проектов на территории США и Великобритании, все становится вполне очевидно по турниру и тем, кто там участвует. Большинство владельцев клубов не имеют никакого отношения к футболу», – сказал Малафеев.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Арсенал Малафеев Вячеслав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxi_7
1618833297
Арсенал это клуб с именем, историей, с огромной базой фанатов по всему миру и несмотря на временный спад в последнее время, который переживают абсолютно все команды в мире и это нормально, это по-прежнему топ клуб с большими финансовыми и организационными возможностями на который люди будут ходить. Люди возмущаются что многие команды по их мнению сейчас находятся в суперлиге незаслуженно, но стоит понимать, что они там не навечно, и если они не будут неконкурентноспособны, то они вылетят в следующем году... на данный момент все эти команды вроде Тоттенхэма, Милана, Арсенала в суперлиге для веса и авторитета со стороны зрителя, так как для старта команды вроде Арсенала, Милана и Тоттенхэма звучат для зрителя приятней...вы представьте себе как бы это звучало: Флорентино Перес объявляет старт суперлиги, где будут играть Аталанта, Вэст Хэм, Севилья и Лилль..... ну как? Звучит? Стали бы вы менять нынешний формат ЛЧ ради таких команд? То-то и оно... Все эти команды на старте лищь для привлечения внимания к турниру, вдальнейшем, все встанет на свои места и если те же Аталанта и Севилья будут достойны, они займут их место в этом турнире...
Ответить
Hektor 84
1618948630
Арсенал хотя бы клуб с историей и для начала хотя бы играл в финале ЛЧ! А вот что из себя представляет зенит в ЛЧ мы все прекрасно видели. Та и все прекрасно знаем как зенит попадает в ЛЧ. Вернее за счет чего. За малафеем пора санитаров отправлять.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
2
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Все новости
Все новости
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
16:27
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
13:26
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
11:17
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
01:44
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
01:11
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
Вчера, 23:57
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
Вчера, 13:31
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
3
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+