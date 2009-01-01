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    Защитник «Барселоны» Умтити может перейти в «Зенит»

    «Зенит» хочет приобрести центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

    Как пишет журналист Фабрицио Романо, каталонцы готовы отпустить 27-летнего футболиста в Россию. Клубы на данный момент ведут переговоры.

    У Умтити есть несколько предложений от других клубов.

    • В этом сезоне Умтити провел десять матчей в Примере.
    • Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере – 2,5 миллиона человек.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1854

      Nevsky_RU 1 час назад

      не может он в Зенит перейти))

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      Рейтинг: +10682

      DeStar 2 часа назад

      че теперь барса в зенит будет спихивать всех?) я честно не думал, что малком будет таким дном в зените. Потому что я против зенита ничего не имею, так как не россиянин и особо ненависти и предпочтений не имею. Но блин, он же реально провал провалов просто. А тут еще один пассажир.

      2
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      Рейтинг: +3175

      Fusballer 2 часа назад

      О, ещё одно чудо из супер-клуба!

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