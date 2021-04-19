Защитник «Барселоны» Умтити может перейти в «Зенит»

«Зенит» хочет приобрести центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, каталонцы готовы отпустить 27-летнего футболиста в Россию. Клубы на данный момент ведут переговоры.

У Умтити есть несколько предложений от других клубов.