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Защитник «Барселоны» Умтити может перейти в «Зенит»

19 апреля 2021, 00:05
30

«Зенит» хочет приобрести центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, каталонцы готовы отпустить 27-летнего футболиста в Россию. Клубы на данный момент ведут переговоры.

У Умтити есть несколько предложений от других клубов.

  • В этом сезоне Умтити провел десять матчей в Примере.
  • Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2023 года.
  • Рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Источник: твиттер Фабрицио Романо

Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере – 2,5 миллиона человек.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Умтити Самуэль
Комментарии (30)
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Fusballer
1618780029
О, ещё одно чудо из супер-клуба!
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DeStar
1618780665
че теперь барса в зенит будет спихивать всех?) я честно не думал, что малком будет таким дном в зените. Потому что я против зенита ничего не имею, так как не россиянин и особо ненависти и предпочтений не имею. Но блин, он же реально провал провалов просто. А тут еще один пассажир.
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Nevsky_RU
1618786245
не может он в Зенит перейти))
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Ганнибал Лектор
1618803343
Не может - скин контроль не пройдет. Тут отмазки про латиноса и мулата не прокатят
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Garrincha58
1618812364
бред на кой он Зениту чтобы также косячить как Ркицкий и Ловрен и тем более он очень тёмненький
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Бухбух
1618819727
Будет второй Малком, если перейдет в Зенит.
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Ziklop
1618829538
это же очередной "Малком"
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paracetamol
1618836634
Чёт дешевый больно!
Ответить
VVM1964
1618859930
" Что вы тётя, мнёте тити? Если выиграть Вы хотите, не берите водки литер. А берите Уматити . Ну шо? Берёте? " ))
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zigbert
1618861267
Взять то его Зенит может но это будет не менее рискованный шаг чем Малком.
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