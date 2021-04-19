Защитник «Барселоны» Умтити может перейти в «Зенит»

«Зенит» хочет приобрести центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, каталонцы готовы отпустить 27-летнего футболиста в Россию. Клубы на данный момент ведут переговоры.
У Умтити есть несколько предложений от других клубов.
- В этом сезоне Умтити провел десять матчей в Примере.
- Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере – 2,5 миллиона человек.