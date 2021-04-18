РПЛ. ЦСКА уступил «Сочи», впервые проиграв при Оличе

В матче 26-го тура чемпионата России «Сочи» дома обыграл ЦСКА – 2:1. Голы в составе победителей забили Кристиан Нобоа и Артур Юсупов, у гостей единственный мяч на счету Игоря Дивеева.

«Сочи» набрал 43 очка и занимает седьмое место в таблице, у ЦСКА 46 очков и пятая строчка.

Это первое поражение московской команды под руководством главного тренера Ивицы Олича.

«Сочи» впервые в РПЛ победил ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нобоа, 40 (с пенальти); 2:0 – Юсупов, 54; 2:1 – Дивеев, 79.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Бурмистров (Руденко, 84), Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный (Дуганджич, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 46), Обляков (Ахметов, 58), Тикнизян (Сигурдссон, 58), Марадишвили, Влашич, Рондон (Шкурин, 74), Эджуке (Чалов, 66).

Предупреждения: Терехов, 35; Бурмистров, 50; Мевля, 77; Н. Заболотный, 86; Дуганджич, 88 – Сигурдссон, 81; Дзагоев, 90+3.

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