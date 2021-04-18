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РПЛ. ЦСКА уступил «Сочи», впервые проиграв при Оличе

18 апреля 2021, 18:26
90

В матче 26-го тура чемпионата России «Сочи» дома обыграл ЦСКА – 2:1. Голы в составе победителей забили Кристиан Нобоа и Артур Юсупов, у гостей единственный мяч на счету Игоря Дивеева.

«Сочи» набрал 43 очка и занимает седьмое место в таблице, у ЦСКА 46 очков и пятая строчка.

Это первое поражение московской команды под руководством главного тренера Ивицы Олича.

«Сочи» впервые в РПЛ победил ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нобоа, 40 (с пенальти); 2:0 – Юсупов, 54; 2:1 – Дивеев, 79.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Бурмистров (Руденко, 84), Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный (Дуганджич, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 46), Обляков (Ахметов, 58), Тикнизян (Сигурдссон, 58), Марадишвили, Влашич, Рондон (Шкурин, 74), Эджуке (Чалов, 66).

Предупреждения: Терехов, 35; Бурмистров, 50; Мевля, 77; Н. Заболотный, 86; Дуганджич, 88 – Сигурдссон, 81; Дзагоев, 90+3.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА
Комментарии (90)
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Вомбат
1618759717
Сочи сыграл не лучше, чем с Зенитом, но и не хуже. Этого достаточно, чтобы побеждать нынешний ЦСКА.
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JTherry
1618760119
удивило не то, что цска проиграл, а то, что проиграл с таким счетом, моментов у Сочи было голов на пять... устроили аттракцион неслыханной щедрости Бурмистров, Заика, Зе-болотный (13 ударов в створ!!!) Оля - вериииим!)
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docndoc
1618760774
По идее поражение армейцев мне, как болельщику Спартака, на руку... Но радости особой не испытываю. Двойственное чувство, никак не могу принять Сочи...
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GoLenaStop
1618760898
ЦСКА, грустно!.. Газпромовская отрыжка насрала в душу! Удачи, ЦСКА!
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Ловкий Бубен
1618760994
если следовать логике сектантов цска - это фарм клуб Сочи, что я ещё могу сказать , а что нет ? слили базовому клубу , сговор налицо
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Горкин Блеванов
1618761450
Хорошо что Сочи победил, Гончаренко ну никак заставить ЦСКА играть не мог, чтобы он не делал, вроде и таланты есть, но не хотят играть и всё тут, еле по полю ходят, зато в лице Сочи появился хороший клуб, завоевавший любовь болельшиков в стране, может он добьётся успехов в евро кубках поднимет престиж нашего футбола, пока же Спартак и ЦСКА топчутся на месте в своём развитии, вперёд Сочи !
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BarStep
1618762753
Ну что ж, у нас в РПЛ родилась достаточно симпатичная команда! С рождением тебя, ФК Сочи!
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Дедуктор
1618763472
Чего так на Олича взъелись? Чувствуется, что с "фишечками" тренер. Очень интересной игра армейцев выглядела. Но Сочи был тактически разнообразней. ЦСКА был мощнее. Остается застарелая болячка у армейцев: дебилы, не дебилы, но, в натуре, весьма тупые субъекты в обороне. Про Васина промолчим. Но Карпов. Нет ни игроцкого ума, ни скорости, ни техники, ни банальной мощи, необходимой защитнику. Тут ни Михалыч, ни Олич не справятся. Нужны другие игроки, более сообразительные и более фактурные.
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GM
1618763477
Непонятно, зачем Олич выпустил такую защиту. Карпов вместо Марио, медленный Васин в центре - это был очень смелый эксперимент. К тому же Тикнизян и Марадашвили косячили как могли. Очень заметно торможение игрового мышления - пока почешутся, пока осмотрятся: не то что пас отдать - уже обратно мяч приходится отбирать. Первый тайм совершенно провальный, второй чуток получше. В общем, работы у тренерского штаба - непочатый край.
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житель СПб
1618764814
Поздравляю с победой, Сочи. Может быть, и в кубки еще прорвутся?
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