РПЛ. ЦСКА уступил «Сочи», впервые проиграв при Оличе

В матче 26-го тура чемпионата России «Сочи» дома обыграл ЦСКА – 2:1. Голы в составе победителей забили Кристиан Нобоа и Артур Юсупов, у гостей единственный мяч на счету Игоря Дивеева.
«Сочи» набрал 43 очка и занимает седьмое место в таблице, у ЦСКА 46 очков и пятая строчка.
Это первое поражение московской команды под руководством главного тренера Ивицы Олича.
«Сочи» впервые в РПЛ победил ЦСКА.
Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур
Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Нобоа, 40 (с пенальти); 2:0 – Юсупов, 54; 2:1 – Дивеев, 79.
«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Бурмистров (Руденко, 84), Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный (Дуганджич, 85).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 46), Обляков (Ахметов, 58), Тикнизян (Сигурдссон, 58), Марадишвили, Влашич, Рондон (Шкурин, 74), Эджуке (Чалов, 66).
Предупреждения: Терехов, 35; Бурмистров, 50; Мевля, 77; Н. Заболотный, 86; Дуганджич, 88 – Сигурдссон, 81; Дзагоев, 90+3.