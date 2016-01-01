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    РПЛ. ЦСКА уступил «Сочи», впервые проиграв при Оличе

    В матче 26-го тура чемпионата России «Сочи» дома обыграл ЦСКА – 2:1. Голы в составе победителей забили Кристиан Нобоа и Артур Юсупов, у гостей единственный мяч на счету Игоря Дивеева.

    «Сочи» набрал 43 очка и занимает седьмое место в таблице, у ЦСКА 46 очков и пятая строчка.

    Это первое поражение московской команды под руководством главного тренера Ивицы Олича.

    «Сочи» впервые в РПЛ победил ЦСКА.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Нобоа, 40 (с пенальти); 2:0 – Юсупов, 54; 2:1 – Дивеев, 79.

    «Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Бурмистров (Руденко, 84), Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный (Дуганджич, 85).

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 46), Обляков (Ахметов, 58), Тикнизян (Сигурдссон, 58), Марадишвили, Влашич, Рондон (Шкурин, 74), Эджуке (Чалов, 66).

    Предупреждения: Терехов, 35; Бурмистров, 50; Мевля, 77; Н. Заболотный, 86; Дуганджич, 88 – Сигурдссон, 81; Дзагоев, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии86
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      Рейтинг: +348

      111ax 44 минуты назад

      да при чем тут Олич, состав никакой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      вальтер79 45 минут назад

      сочи удивляет гроза авторитетов становиться

      0
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      Рейтинг: +6745

      житель СПб 56 минут назад

      Поздравляю с победой, Сочи. Может быть, и в кубки еще прорвутся?

      3
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      Рейтинг: +1283

      GM 1 час назад

      Непонятно, зачем Олич выпустил такую защиту. Карпов вместо Марио, медленный Васин в центре - это был очень смелый эксперимент. К тому же Тикнизян и Марадашвили косячили как могли. Очень заметно торможение игрового мышления - пока почешутся, пока осмотрятся: не то что пас отдать - уже обратно мяч приходится отбирать. Первый тайм совершенно провальный, второй чуток получше. В общем, работы у тренерского штаба - непочатый край.

      2
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      Рейтинг: +1587

      _Kesh_Suntar_ > GM 47 минут назад

      Один хоть нормальный Армеец! Других читаешь да ну ******! Ну что поделаешь форс-мажор случился с Марио! Ивицы походу голова пошло *******! Нужно напомнить что у нас в лазарете "Зайнутдинов Магнуссон Кучаев Бохинен Фукс и Наба"!!! все оборонительные,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +2328

      Дедуктор 1 час назад

      Чего так на Олича взъелись? Чувствуется, что с "фишечками" тренер. Очень интересной игра армейцев выглядела. Но Сочи был тактически разнообразней. ЦСКА был мощнее. Остается застарелая болячка у армейцев: дебилы, не дебилы, но, в натуре, весьма тупые субъекты в обороне. Про Васина промолчим. Но Карпов. Нет ни игроцкого ума, ни скорости, ни техники, ни банальной мощи, необходимой защитнику. Тут ни Михалыч, ни Олич не справятся. Нужны другие игроки, более сообразительные и более фактурные.

      2
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      Рейтинг: +21

      saf05 1 час назад

      В этом сезоне смотреть на ЦСКА больше нечего, дальше только хуже будет

      3
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      Рейтинг: +1283

      GM > saf05 1 час назад

      Так не смотри. Кто от этого что потеряет?

      1
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      Рейтинг: +887

      Красногорск_Фан > saf05 26 минут назад

      Твои слова да богу в уши. Перед полуфиналом кубка.

      0
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      Рейтинг: +2991

      Snek 1 час назад

      Да уж, а кто-то орал что-то на Гончаренко, при нём такого говна не было.

      0
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      Рейтинг: +1283

      GM > Snek 1 час назад

      Начнем с того, что от него оно и пришло...

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      Рейтинг: +2991

      Snek > GM 43 минуты назад

      Судя по четырём играм под руководством Олича, Гончаренко выжимал максимум из этого состава, чего Олич пока не может.

      0
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      Рейтинг: +4782

      BarStep 1 час назад

      Ну что ж, у нас в РПЛ родилась достаточно симпатичная команда!
      С рождением тебя, ФК Сочи!

      4
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      Рейтинг: +21

      saf05 1 час назад

      Все, ЦСКА пробил дно. Это полный пипец

      0
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      Рейтинг: +3002

      sobaka120982 1 час назад

      Это первое поражение московской команды под руководством главного тренера Ивицы Олича.- смешно))) ка будто прошлые две игры выйграли у маститого соперника))) у аутсайдеров и причём с трудом. Дальше спартак каткому пройдёт по команде

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