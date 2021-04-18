«Спартак» – об интересе к Карпину: «Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее шорт-лист»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию «Матч ТВ» об интересе московского клуба к тренеру «Ростова» Валерию Карпину.
«Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
- Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
- Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.
Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»
Источник: «Спорт-Экспресс»