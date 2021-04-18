«Спартак» – об интересе к Карпину: «Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее шорт-лист»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию «Матч ТВ» об интересе московского клуба к тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

«Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.

Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.

Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»