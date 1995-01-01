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    «Спартак» – об интересе к Карпину: «Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее шорт-лист»

    Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию «Матч ТВ» об интересе московского клуба к тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

    «Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
    • Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9738

      Hektor 84 2 часа назад

      Та не пойдет Валера в Спартак! Та и Федун не горит желанием его приглашать.Зачем писать ерунду?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8116

      NewLife 3 часа назад

      Это не журналисты, а деятели с пониженной социальной отвественностью.

      2
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