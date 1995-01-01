«Матч ТВ»: Карпин – в числе кандидатов на пост тренера «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может сменить Доменико Тедеско в «Спартаке».

По информации «Матч ТВ», в московском клубе еще не решили, кто возглавит команду после ухода 35-летнего немца этим летом. Сообщается, что Карпин входит в число кандидатов на этот пост.

Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.

Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.

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