«Матч ТВ»: Карпин – в числе кандидатов на пост тренера «Спартака»

Самое верное и надёжное,это побороться за Теда.Всем понятно,что сегодняшний Спартак это команда немца и команда ему симпатизирует.В давление семьи на Теда я не верю,очевидно,что ему от Федуна не хватает доверия и полномочий,но босс чего-то медлит,ждёт.Или у него игра такая - пошалить с нервами.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может сменить Доменико Тедеско в «Спартаке».
По информации «Матч ТВ», в московском клубе еще не решили, кто возглавит команду после ухода 35-летнего немца этим летом. Сообщается, что Карпин входит в число кандидатов на этот пост.
- Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
- Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.
Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»