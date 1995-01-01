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    «Матч ТВ»: Карпин – в числе кандидатов на пост тренера «Спартака»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может сменить Доменико Тедеско в «Спартаке».

    По информации «Матч ТВ», в московском клубе еще не решили, кто возглавит команду после ухода 35-летнего немца этим летом. Сообщается, что Карпин входит в число кандидатов на этот пост.

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
    • Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.

    Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии26
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      Рейтинг: +5569

      playsh 11 минут назад

      Самое верное и надёжное,это побороться за Теда.Всем понятно,что сегодняшний Спартак это команда немца и команда ему симпатизирует.В давление семьи на Теда я не верю,очевидно,что ему от Федуна не хватает доверия и полномочий,но босс чего-то медлит,ждёт.Или у него игра такая - пошалить с нервами.

      0
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      Рейтинг: +5569

      playsh > playsh 3 минуты назад

      Карпин человек самолюбивый и потому не вернётся,либо Федуну надо ну очень постараться и включить всю свою дипломатию,но всё равно не факт...

      0
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      Рейтинг: +308

      Sany-116 24 минуты назад

      зачем писать эту чушь Карпин уже сказал что он не пойдет в спартак .Травят Ростов со всех сторон падонки

      2
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      Рейтинг: +3582

      mutabor0992 35 минут назад

      Так у них с Леней личная неприязнь...Аж куЩать не могут.)

      1
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      Рейтинг: +13

      Andrebest65 36 минут назад

      Хайп превыше всего.

      0
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      Рейтинг: +764

      Mr Green 36 минут назад

      не пойдет он в это болото

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      Рейтинг: +12875

      JTherry 38 минут назад

      Спартак работает тихо, инсайдов, практически, нет... все слухи в течении сразу опровергаются Фетисовым... поэтому такие попытки вбросов ничто иное, как попытка привлечь внимание и увеличить трафик сообщений на сайтах...

      2
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      Рейтинг: +99

      сштык 1 час назад

      Федун пригласит Карпина? Не Верю!

      1
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      Рейтинг: +14824

      derrik2000 1 час назад

      У Валерика, по-моему, ЭСТОНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
      Вот вам и "тренер-иностранец" )))
      Всё честно: говорили в Спартаке, что, мол, будет только тренер-иностранец - слово держат. )))
      Но по мне, так, даром в Спартаке не нужен в качестве ГТ: уже знаем, проходили...

      0
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      Рейтинг: +12875

      JTherry 1 час назад

      очередной вброс говна на вентилятор: вчера про португальцев весь день свистели, сегодня Карпина приплели... в шорт-листе Спартака одни иностранцы, сказано же, и не раз...

      4
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      Рейтинг: +20740

      silver29 1 час назад

      За эту только неделю в СМИ было столько кандидатов, что если напишут , что Колька Басков готов возглавить не удивлюсь.

      6
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