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    Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в «Спартак».

    — Вернетесь ли вы в «Спартак»?

    — Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно.

    — Смогли бы вы возглавить «Локомотив»?

    — Без понятия. Пока мысли о «Ростове», и это надолго.

    — «Ростов» или «Спартак»?

    — «Ростов».

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
    • Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.

    Карпин: «За «Спартаком» не слежу. Вообще неинтересно. Для чего мне голову забивать?»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6225

      "supermax" 55 минут назад

      — Вернетесь ли вы в «Спартак»?
      — Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно.
      ни "да" ни "нет".....скорее всего дело во взаимоотношениях с Федуном))

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