Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в «Спартак».
— Вернетесь ли вы в «Спартак»?
— Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно.
— Смогли бы вы возглавить «Локомотив»?
— Без понятия. Пока мысли о «Ростове», и это надолго.
— «Ростов» или «Спартак»?
— «Ростов».
- Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
- Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.
Карпин: «За «Спартаком» не слежу. Вообще неинтересно. Для чего мне голову забивать?»
Источник: «Матч ТВ»