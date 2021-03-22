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  • Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»

Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»

22 марта 2021, 17:23
18

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в «Спартак».

— Вернетесь ли вы в «Спартак»?

— Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно.

— Смогли бы вы возглавить «Локомотив»?

— Без понятия. Пока мысли о «Ростове», и это надолго.

— «Ростов» или «Спартак»?

— «Ростов».

  • Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
  • Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.

Карпин: «За «Спартаком» не слежу. Вообще неинтересно. Для чего мне голову забивать?»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (18)
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"supermax"
1616423979
— Вернетесь ли вы в «Спартак»? — Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно. ни "да" ни "нет".....скорее всего дело во взаимоотношениях с Федуном))
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kazak161
1616428310
Москва красивый город я бы сказал сумасшедший ,но Ростов по понятиям живет а Москва по жизни, нет с ней дороги а значит в теме! Валера живи в Ростове-на-Дону!!!
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Krossmen73
1616428938
Конечно многим КБ болельщикам хочется видеть Георгича на посту главного.Да и тот период когда он был у руля,я бы не назвал провальным.Да был Сент Галлен,вылет из ЛЕ ,но ведь и были два серебра чемпионата.В тот период Валера был лишь начинающим тренером,даже в какой-то период без лицензии ПРО.Нынешний Карпин ,думаю ,смог бы с этим составом КБ добиться довольно многого.Для Федуна Карпин очень неудобная фигура.Своевольный,колючий,неуступчивый ,не терпящий вмешательство со стороны в тренерскую работу.Поэтому возвращение Валеры в Спартак не стоит.По крайней мере в ближайшем будущем.В Ростове ему вполне комфортно.Прекрасный южный город-миллионник ,неплохая база,неплохой подбор игроков,любовь болельщиков и доверие руководства.Что же ещё тут надо?Работай и твори!Только бы ещё судьи не косячили,отнимая трудовые честные очки...
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anjaneri
1616431497
Карпос уже убежденный ростовщик. Он на верном пути идет, именно как тэрнер.
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ySS
1616433147
Достали уже с этим вопросом. Ситуация в Ростове никак не предполагает ухода Карпина. Валера успешно справляется с поставленными задачами
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slavа0508
1616435205
Да отстаньте уже от Валеры,человек работает и Ростову хорошо и Валере,,,А в Спартак возможно когда нибудь и вернётся,,,но точно не при Федуне,,,не смогут они вместе,,,
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tatyanaeq
1616446941
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Боцман59rus
1616447383
Близко не надо. Дзюба у него плеймейкер, Кариока супер опорник, Макеев ЦЗ, Песьяков пля распасовщик. И Попова надеюсь новый тренер выпнет далеко и надолго. Верим в тебя Валера и любим в душе, где то очень глубоко)))
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Жентус
1616453192
Валера, какой тебе Спартак? Маккаби обыграть не можете, говорите не ваш уровень. Что за идолопоклонство человеку, который даже Армавир нормально тренировать не мог? Средний тренер на своем месте. В Ростове тренера больше рулят, чем он. Выше головы не прыгнешь. Ростов это действительно потолок для Валеры, с которым он, кстати, еще и плохо справляется. Замените его условным Даном Петреску, увидите, что разницы не будет. Дан даже лучше будет)
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