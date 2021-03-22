Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в «Спартак».

— Вернетесь ли вы в «Спартак»?

— Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно.

— Смогли бы вы возглавить «Локомотив»?

— Без понятия. Пока мысли о «Ростове», и это надолго.

— «Ростов» или «Спартак»?

— «Ростов».

Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.

Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.

Карпин: «За «Спартаком» не слежу. Вообще неинтересно. Для чего мне голову забивать?»