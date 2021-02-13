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    Карпин: «За «Спартаком» не слежу. Вообще неинтересно. Для чего мне голову забивать?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заверил, что никак не следит за бывшим своим клубом «Спартаком». Там Карпин занимал должности тренера, генерального директора.

    «Слежу ли за «Спартаком»? Нет. Вообще неинтересно. Миллион вещей намного интереснее, чем следить и знать то, что происходит в «Спартаке». Для чего мне голову забивать?» – сказал Карпин.

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
    • Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.
    • «Ростов» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.02.2021 23:05
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7366

      Вомбат 32 минуты назад

      Почему мне, болельщику Зенита, интересно следить за этой командой, а человеку, который 5 лет в ней работал не интересно? Что-то не то со мной или с этим человеком?

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      Рейтинг: +7516

      NewLife 1 час назад

      Зависть нормальное чувство, если без перебора.

      0
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      Рейтинг: +3293

      rash1959 1 час назад

      Она у тебя говном забита, что то нормальное туда не влезет.

      0
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      Рейтинг: -1363

      Бoрат > rash1959 36 минут назад

      Скажи , а у тебя есть свободное место в голове , для моего "друга" , он туда влезет ? Гыгыгы .

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      Рейтинг: +13344

      alarm 1 час назад

      просто ему очень стыдно за спартак)

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