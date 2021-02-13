Карпин: «За «Спартаком» не слежу. Вообще неинтересно. Для чего мне голову забивать?»

Почему мне, болельщику Зенита, интересно следить за этой командой, а человеку, который 5 лет в ней работал не интересно? Что-то не то со мной или с этим человеком?
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заверил, что никак не следит за бывшим своим клубом «Спартаком». Там Карпин занимал должности тренера, генерального директора.
«Слежу ли за «Спартаком»? Нет. Вообще неинтересно. Миллион вещей намного интереснее, чем следить и знать то, что происходит в «Спартаке». Для чего мне голову забивать?» – сказал Карпин.
- Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
- Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.
- «Ростов» идет в РПЛ 5-м.