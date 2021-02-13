Карпин: «За «Спартаком» не слежу. Вообще неинтересно. Для чего мне голову забивать?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заверил, что никак не следит за бывшим своим клубом «Спартаком». Там Карпин занимал должности тренера, генерального директора.

«Слежу ли за «Спартаком»? Нет. Вообще неинтересно. Миллион вещей намного интереснее, чем следить и знать то, что происходит в «Спартаке». Для чего мне голову забивать?» – сказал Карпин.