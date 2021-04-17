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РПЛ. «Краснодар» вел в два мяча, но упустил победу над «Зенитом»

17 апреля 2021, 20:56
200

Алексей Ионов дважды забил своему бывшему клубу «Зениту». «Краснодар» прервал серию из трех поражений подряд.

«Краснодар» не обыгрывает «Зенит» дома с 2016 года.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Ионов, 7; 2:0 – Ионов, 61; 2:1 – Азмун, 76; 2:2 – Мостовой, 86.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Петров (Чернов, 69), Мартынович, Газинский (Вилена, 70), Ионов, Классон (Камболов, 90), Олссон, Кабелла (Сулейманов, 70), Вандерсон (Стоцкий, 82).

«Зенит»: Лунeв, Караваев (Сутормин, 65), Чистяков (Оздоев, 65), Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком (Мостовой, 65), Дзюба (Дриусси, 65), Азмун.

Предупреждения: Олссон, 54; Чернов, 72; Классон, 89 – Чистяков, 44; Азмун, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Краснодар Зенит Ионов Алексей Гончаренко Виктор
Комментарии (200)
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Свин-токсик
1618682392
Во-первых, худшие замены тысячелетия. Во-вторых, даже тут Иванов Щенит вытащил.
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oyabun
1618682555
Жаль Краснодар, но сегодня просто какой то день детских ошибок вратарей. Песьяков, Сафонов.. Но всё равно, это уже совсем другой Краснодар. Верю что под руководством Гончаренко, Краснодар еще будет среди лидеров!
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NewLife
1618683122
Когда синит проигрывает, судьи начинают на мелочах судить в их сторону, а в конце игры это сильно сказывается. И те и другие старались: у быков вышедшие на замену очень растерялись, у синита в отсутсвии деревянного игра наладилась и только время спасло Краснодар.
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nominum
1618683258
Мостового в сборную!!
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JTherry
1618683420
Краснодар сегодня мог бы, наконец, выиграть (после серии неудачных игр), если бы не два "косяка" от Сафонова и Шапи в конце матча, не дожали... в общем и целом играли очень неплохо обе команды... если бы Семак не выпустил на замену сразу 4-х игроков, на знаю, чем бы этот матч закончился... скорее всего, ничья - закономерный результат, зенит концовку матча сыграл достойно...
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Вомбат
1618683701
Что-то невероятное сегодня! Семак не просто сделал правильные замены, но и среди них убрал не только вечно бесполезного Малкома, но и бесполезного сегодня Д. Как он осмелился-то самого Д. заменить? Неужто изменил веганству? Так или иначе, стоит отметить первую игру Зенита, в которой Семак принес пользу. Если так и дальше пойдет, он может вернуть наше уважение. Было бы здорово!
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Garrincha58
1618683899
Семак ты тренер или тренеришко почему у тебя играет Малком, а Мостовой сидит в запасе или он как Дзюба не прекросновенен этот дутый бразилец полный ноль ничего не может ни отдать ни обвести ни ударить
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mdu86
1618684424
Прошла информация, что Спартак будет подавать протесты на ошибки Песьякова и Сафонова ))) Спартак: «Материалов гораздо больше, чем в обзоре матча» )))
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zigbert
1618684718
Для Краснодара все могло случиться гораздо удачнее если бы не этот нелепый гол. Сафонов скорей всего побоялся брать мяч руками так как не видел линию штрафной. Да и выбегать на мяч ему не стоило. Именно здесь Зенит и вернулся в игру. Сразу пошла сумбурная игра, необоснованные потери мяча. Надо отдать должное Семаку, который не побоялся на большие замены, что позволило взвинтить темп.
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PahaSpartak
1618684754
Ганчаренко молоток, вставил бомжикам, его небось и в одно место не ставили вместе с Краснодаром. А он не растерялся и по самое не хочу накидал. Неожиданно
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