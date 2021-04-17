РПЛ. «Краснодар» вел в два мяча, но упустил победу над «Зенитом»

Алексей Ионов дважды забил своему бывшему клубу «Зениту». «Краснодар» прервал серию из трех поражений подряд.

«Краснодар» не обыгрывает «Зенит» дома с 2016 года.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Ионов, 7; 2:0 – Ионов, 61; 2:1 – Азмун, 76; 2:2 – Мостовой, 86.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Петров (Чернов, 69), Мартынович, Газинский (Вилена, 70), Ионов, Классон (Камболов, 90), Олссон, Кабелла (Сулейманов, 70), Вандерсон (Стоцкий, 82).

«Зенит»: Лунeв, Караваев (Сутормин, 65), Чистяков (Оздоев, 65), Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком (Мостовой, 65), Дзюба (Дриусси, 65), Азмун.

Предупреждения: Олссон, 54; Чернов, 72; Классон, 89 – Чистяков, 44; Азмун, 90+3.

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