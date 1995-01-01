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    РПЛ. «Краснодар» вел в два мяча, но упустил победу над «Зенитом»

    Алексей Ионов дважды забил своему бывшему клубу «Зениту». «Краснодар» прервал серию из трех поражений подряд.

    «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» дома с 2016 года.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ионов, 7; 2:0 – Ионов, 61; 2:1 – Азмун, 76; 2:2 – Мостовой, 86.

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Петров (Чернов, 69), Мартынович, Газинский (Вилена, 70), Ионов, Классон (Камболов, 90), Олссон, Кабелла (Сулейманов, 70), Вандерсон (Стоцкий, 82).

    «Зенит»: Лунeв, Караваев (Сутормин, 65), Чистяков (Оздоев, 65), Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком (Мостовой, 65), Дзюба (Дриусси, 65), Азмун.

    Предупреждения: Олссон, 54; Чернов, 72; Классон, 89 – Чистяков, 44; Азмун, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии243
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      Рейтинг: +1970

      Бриг 8 минут назад

      Все нормально. Можем еще одну проиграть (из 4-х!). Локо, например. Надо дать молодежи поиграть-они рвутся в бой, а основа прогнила.

      0
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      Рейтинг: +1845

      Nevsky_RU 15 минут назад

      Не ну тут всё понятно: Краснодар фарм-клуб Зенита

      0
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      Рейтинг: +4815

      Cleaner 37 минут назад

      Вел в ДВА мяча за ДВАДЦАТЬ минут до финального свистка. И тут Гончаренко делает замены! Убирает лучших игроков матча. Гениальный ход ТРЕНЕРА. Поведет он свою команду в ФНЛ...(

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      Рейтинг: +1970

      Бриг > Cleaner 4 минуты назад

      А как быть? Зенит выпускает 4-х свежих и не хуже прежних, а Краснодар уже набегался. Другое дело, что менять не кем.

      0
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      Рейтинг: +3692

      TOMSON 59 минут назад

      Малком днище конечно. Даже если про цену забыть. Он разрывать тут всех должен, а он пас на 5 метров удобный сделать не может. То сильно, то криво, то не под рабочую и в итоге потеря на потере. Как он в Барселоне оказался? В клубе где точность паса основа основ? Так он и не отрабатывает по полной при потере. Вон после замен, как прессинг заработал. Понятно, что свеженькие на усталых и тд, но блин на сколько же проще играть когда 10 человек бегают, а не 8.5. 0.5 это Дзюба, но ему простительно...
      Сравните с тем же Кузяевым. Он хоть и прямолинеен и немного деревянный, но отрабатывает в каждом моменте и пару раз за матч в созидании у чужих ворот успешно участвует. Но Далер и 10 не стоит, а за это чудо трансфермаркет 20 даёт.
      А так, всех это ничья устроила. Краснодар пока слабо, Зенит похоже уже расслабляется. Супер Бойни не произошло, но матч смотрелся.

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      Рейтинг: +4565

      Давид59 1 час назад

      Дзюба, Малком и Караваев совсем были никакие. Вовремя их Семак снял. Иначе бы не спаслись.

      3
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      Рейтинг: +493

      vla4839 1 час назад

      Давно ясно многим болелам,что Малком -не игрок старта,да и вообще его уровень -это ФНЛ.Почему Семак так упорно ставит его на игры? Он что,не видит что Мостовой,Дриусси,Сутормин,Оздоев сильнее? Дзюбе тоже пора уже выходить только на замену.Не тянет он,тормозит всю игру.В Зените назрели серьёзные перемены и в обороне.Ждём окончания чемпионата.

      1
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      Рейтинг: +6704

      житель СПб > vla4839 59 минут назад

      О Малкоме: Насколько слышал, у них есть в контрактах положения о том, чтобы дорогим игрокам предоставляли достаточно игрового времени.

      0
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      Рейтинг: +81

      Shamil79 1 час назад

      все хотели победы Краснодара но Зенит не оправдал надежд

      3
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      Рейтинг: +246

      rattyboy 1 час назад

      Как затрахал Семаковский дворовый футбол....
      Малкома гнать ссанной тряпкой по сусалам, до хрустальной мечты О. Бендера.

      2
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      Рейтинг: +1953

      ААМ 1 час назад

      То ли Краснодар проснулся, то ли Зенит заснул.

      2
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      Рейтинг: +2537

      FENIX-SL 1 час назад

      не смотрел матч
      но предполагаю что здесь опять судья что то сделал по мнению людей
      любой матч нашей потрясающей лиги это игра судьи)

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