Филатов – о наказании «Локомотива»: «Может, «Спартаку» второе место сразу отдать, чтобы успокоились»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал решение КДК РФС по матчу со «Спартаком».

«Локо» наказан одной игрой на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед дерби.

в судейской комнате перед дерби. Под санкции попал поединок с «Динамо» в 29-м туре РПЛ. Он может пройти в Химках.

«Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со «Спартаком» – это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились», – сказал Филатов.