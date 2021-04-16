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  • Филатов – о наказании «Локомотива»: «Может, «Спартаку» второе место сразу отдать, чтобы успокоились»

Филатов – о наказании «Локомотива»: «Может, «Спартаку» второе место сразу отдать, чтобы успокоились»

16 апреля 2021, 17:55
59

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал решение КДК РФС по матчу со «Спартаком».

«Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со «Спартаком» – это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились», – сказал Филатов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (59)
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zra78
1618585261
И то заплачут,они как та бабка из сказки о рыбаке и рыбке...
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омск55
1618586753
А может спортек пнуть из чемпионата , а то что не тур то им не дали то не додали а то и сами не отсосали
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Свин-токсик
1618587342
Может, когда вас судить нормально начнут, вы с восьмого места меньше хамить перестанете?
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Свин-токсик
1618587542
Вас вместе с Зенитом надо в ПФЛ сослать лет на десять, чтобы вы подумали три тысячи раз перед следующей агитацией арбитров.
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NewLife
1618587692
Может Филатова сразу отправить к психиатру, чтобы успокоил укольчиком.
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Павелий
1618588651
Филатов, успокойся. Факт нарушения регламента есть - есть. Факт рецидива на испытательном сроке есть - есть. Локо ещё мягко отделался.
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Из Твери Леха
1618589828
Представим ситуацию. Допустим, тот матч свинтак бы выиграл. Стали бы они подавать в КДК за нахождение Сухины в судейской? Да нет конечно. А тут проиграли и захрюкали. Двойные стандарты получаются.
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Nerlinger
1618591074
Сразу отдать Свиньям 2-е, нето снимутся и в Чемп 0збекистона заявятся
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Mariner
1618597305
Ни в коем случае им нельзя отдавать второе место! Это место в ЛЧ, а как всем известно спартак - это вредительская команда для России, они всегда сливают еврокубки сразу. У нас и так сейчас всё плохо в таблице коэффициентов УЕФА! Зенит, Краснодар и ЦСКА в последние годы слабо отыграли в Европе, но это временно, они соберутся. Вообще спартак не должен попадать в еврокубки. Раз уж они такие блатные, пусть крутятся в ПЛ, но не выше 6-7 места. Это и так сильно выше их реального уровня игры.
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A.l.e.x.777
1618603073
А первое уже бомжи выкупили?
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