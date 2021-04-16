Филатов – о наказании «Локомотива»: «Может, «Спартаку» второе место сразу отдать, чтобы успокоились»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал решение КДК РФС по матчу со «Спартаком».
- «Локо» наказан одной игрой на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед дерби.
- Под санкции попал поединок с «Динамо» в 29-м туре РПЛ. Он может пройти в Химках.
«Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со «Спартаком» – это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились», – сказал Филатов.
Источник: ТАСС