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    Филатов – о наказании «Локомотива»: «Может, «Спартаку» второе место сразу отдать, чтобы успокоились»

    Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал решение КДК РФС по матчу со «Спартаком».

    «Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со «Спартаком» – это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились», – сказал Филатов.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4394

      Павелий 6 минут назад

      Филатов, успокойся. Факт нарушения регламента есть - есть. Факт рецидива на испытательном сроке есть - есть. Локо ещё мягко отделался.

      2
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      Рейтинг: +9680

      Hektor 84 7 минут назад

      А по твоей логике может Локо сразу второе место отдать, чтобы Сухина больше не забегал в судейские комнаты с конвертами!

      3
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      Рейтинг: +269

      PahaSpartak 9 минут назад

      Надо было отнимать очки. В принципиальном матче, влияющим на чемпионскую гонку, удален игрок с назначенным штрафным, практически , как пенальти, что однозначно повлияло на ход игры. Второй тайм Спартак играл также в атакующий футбол , будучи в меньшистве, что говорит о том, что даже при 2 голах Локо, Спартак мог забить 4 и больше. Странно читать ехидные комментарии со стороны ,нарушившей регламент команды и по сути спалившейся в контакте с судьями. Надо лишать 3 очков. Я бы посмотрел, как тогда бы запели

      2
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      Рейтинг: +8582

      NewLife 22 минуты назад

      Может Филатова сразу отправить к психиатру, чтобы успокоил укольчиком.

      4
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      Рейтинг: -86

      Свин-токсик 25 минут назад

      Вас вместе с Зенитом надо в ПФЛ сослать лет на десять, чтобы вы подумали три тысячи раз перед следующей агитацией арбитров.

      5
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      Рейтинг: -86

      Свин-токсик 28 минут назад

      Может, когда вас судить нормально начнут, вы с восьмого места меньше хамить перестанете?

      3
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      Рейтинг: +9053

      alex1951 29 минут назад

      Тов. Фила тов.
      Не кипишуй.
      Что все такие нервные?
      В маске надо бродить ,
      И неприятностей не будет!
      Понял,Филя-Простофиля!

      2
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      Рейтинг: +1220

      омск55 38 минут назад

      А может спортек пнуть из чемпионата , а то что не тур то им не дали то не додали а то и сами не отсосали

      -1
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      Рейтинг: +9470

      BRO_football 42 минуты назад

      Скажи спасибо, что очки не отняли. Вот тогда было бы несправедливо. А так, можно сказать, легко отделались.

      2
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      Рейтинг: +20659

      silver29 44 минуты назад

      Может филатову свисток подарить, вставит в одно место будет настоящий локомотив.

      7
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