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    Игра «Локомотив» – «Динамо» может состояться в Химках

    «Локомотив» проведет на нейтральном поле за пределами Москвы матч 29-го тура РПЛ против «Динамо», сообщает «СЭ».

    Наказание от КДК РФС не распространяется на домашнюю игру чемпионата с «Ростовом», которая запланирована на завтра, и на поединок Кубка России против ЦСКА (21 апреля).

    По информации «СЭ», «Локо» может принять «Динамо» на «Арене Химки». Встреча состоится 8 мая.

    «Московская область – другой субъект, поэтому в Химках провести матч можно», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    • «Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед дерби со «Спартаком».
    • Также бывшего арбитра оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение регламента.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2521

      PAREVG. 32 минуты назад

      А что, логично. И все требования регламента соблюдены, и болельщикам удобно.

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