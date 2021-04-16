Игра «Локомотив» – «Динамо» может состояться в Химках

«Локомотив» проведет на нейтральном поле за пределами Москвы матч 29-го тура РПЛ против «Динамо», сообщает «СЭ».

Наказание от КДК РФС не распространяется на домашнюю игру чемпионата с «Ростовом», которая запланирована на завтра, и на поединок Кубка России против ЦСКА (21 апреля).

По информации «СЭ», «Локо» может принять «Динамо» на «Арене Химки». Встреча состоится 8 мая.

«Московская область – другой субъект, поэтому в Химках провести матч можно», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.