Игра «Локомотив» – «Динамо» может состояться в Химках

А что, логично. И все требования регламента соблюдены, и болельщикам удобно.
«Локомотив» проведет на нейтральном поле за пределами Москвы матч 29-го тура РПЛ против «Динамо», сообщает «СЭ».
Наказание от КДК РФС не распространяется на домашнюю игру чемпионата с «Ростовом», которая запланирована на завтра, и на поединок Кубка России против ЦСКА (21 апреля).
По информации «СЭ», «Локо» может принять «Динамо» на «Арене Химки». Встреча состоится 8 мая.
«Московская область – другой субъект, поэтому в Химках провести матч можно», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
- «Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед дерби со «Спартаком».
- Также бывшего арбитра оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение регламента.