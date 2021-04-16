Григорьянц: «Сухина три раза заходил в судейскую до начала матча со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал комментарий по поводу вердикта в деле начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины.

«Мы запросили видеоматериалы от клубов. Видео от «Спартака». Есть судейская комната, состоит из двух комнат – тамбурная и та, где располагаются судьи. Мы смотрели дело с точки зрения регламента. Мы установили после просмотра камер наблюдения – рассмотрели все периоды до, во время и после матча. У комнаты 120 стоит охранник.

Сухина ходил в судейскую комнату до начала матча три раза. Он находился недолго – две, полторы минуты и 30 секунд. Сухина сказал, что нужно было решить вопрос с протоколом и заявками. В рапортах судей записано, что судейская комната состоит из двух частей. Сухина попросил, чтобы сделали копию. Но Сухина заходил и после матча. После матча заходил и Козловцев [начальник команды «Спартака»], с разрешения охранника – он пропускал начальников команд, несмотря на запреты.

Никакого воздействия на судей не было. Все было по деловым вопросам. Начальники команд не отрицают, что они заходили в судейскую. Служба безопасности допускала посторонних в судейскую. Безопасность судей не соблюдалась. В прошлом году КДК принял решение по матчу «Локомотива» и «Ахмата», когда Сухина оскорблял судей. И сейчас рецидив по данному эпизоду. Тем более испытательный срок не закончился.

Начальники команды Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей. Обратили внимание департамента судейства на исполнение судьями своих обязанностей – во всех рапортах судей написано, что Сухина заходил один раз. Ни Сухина, ни Козловцев не спрашивали разрешения на вход в судейскую. Они просто заходили», – сказал Григорьянц.