Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Григорьянц: «Сухина три раза заходил в судейскую до начала матча со «Спартаком»

Григорьянц: «Сухина три раза заходил в судейскую до начала матча со «Спартаком»

16 апреля 2021, 15:23
16

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал комментарий по поводу вердикта в деле начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины.

«Мы запросили видеоматериалы от клубов. Видео от «Спартака». Есть судейская комната, состоит из двух комнат – тамбурная и та, где располагаются судьи. Мы смотрели дело с точки зрения регламента. Мы установили после просмотра камер наблюдения – рассмотрели все периоды до, во время и после матча. У комнаты 120 стоит охранник.

Сухина ходил в судейскую комнату до начала матча три раза. Он находился недолго – две, полторы минуты и 30 секунд. Сухина сказал, что нужно было решить вопрос с протоколом и заявками. В рапортах судей записано, что судейская комната состоит из двух частей. Сухина попросил, чтобы сделали копию. Но Сухина заходил и после матча. После матча заходил и Козловцев [начальник команды «Спартака»], с разрешения охранника – он пропускал начальников команд, несмотря на запреты.

Никакого воздействия на судей не было. Все было по деловым вопросам. Начальники команд не отрицают, что они заходили в судейскую. Служба безопасности допускала посторонних в судейскую. Безопасность судей не соблюдалась. В прошлом году КДК принял решение по матчу «Локомотива» и «Ахмата», когда Сухина оскорблял судей. И сейчас рецидив по данному эпизоду. Тем более испытательный срок не закончился.

Начальники команды Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей. Обратили внимание департамента судейства на исполнение судьями своих обязанностей – во всех рапортах судей написано, что Сухина заходил один раз. Ни Сухина, ни Козловцев не спрашивали разрешения на вход в судейскую. Они просто заходили», – сказал Григорьянц.

  • «Локомотив» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле за пределами Москвы.
  • Сухина – бывший арбитр РПЛ.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Григорьянц Артур Сухина Станислав
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1618578134
Все эти заходы-выходы придуманы с одной целью - раздуть ажиотаж при помощи продажный сми и отвлечь внимание от вопиющего своей ангажированностью решения ЭСК по неназначению пенальти.
Ответить
vladimir-7
1618579685
Сухину оштрафовали на 150 тыс. руб. и примкнувшего Козловцева тоже обули на 150 тыс. руб. за порожнее посещение судейской комнаты. Не пожаловался бы спартак, у всех бы деньги были бы целы. А по делу, пустой выкидыш получился.
Ответить
Алехсбургер.
1618581614
Три по 150.. Это уже пьянка.
Ответить
slavа0508
1618583579
Да Сухина по поведению застрял в 90 х годах,,,такой крутой мачо ,,,
Ответить
zra78
1618583878
Походу не Гинер и Газпром,а Спартак всё купил.....
Ответить
rash1959
1618584099
Балаган да и только... сукина под условкой , а ему наказание ещё меньше дают.
Ответить
paracetamol
1618584645
Никакого воздействия на судей не было...! А за что оштрафовали, и что делал охранник?
Ответить
Hektor 84
1618587949
И как всегда крайним остался охранник, пускавший начальников не смотря на запреты! Но с Сухиной понятно, охранник на зарплате в Локо, попробовал бы не пустить. А по факту Сухина три раза до игры конверты заносил и один раз после игры занес. Только или автор статьи чушь порет или Григорьянц заговаривается. Сначала написано , что начальники заходили в судейскую с разрешения охранника, а в последнем абзаце написано что ни Сухина , ни Козловцев не спрашивали разрешения на вход. Кому верить?
Ответить
PahaSpartak
1618588662
РПЛ давно стал балаганом, шуты гороховые.
Ответить
Рубинище
1618592919
предбанник понравился
Ответить
Главные новости
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
23
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Все новости
Все новости
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
3
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
27
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
174
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+