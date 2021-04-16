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  • Вратарь «Шинника» Яшин: «Никто не знает, продолжит ли клуб существование»

Вратарь «Шинника» Яшин: «Никто не знает, продолжит ли клуб существование»

16 апреля 2021, 12:56
2

Вратарь «Шинника» Дмитрий Яшин прокомментировал досрочный вылет команды из ФНЛ.

– Было ли перед началом сезона ощущение, что все может закончиться крахом?

– Не было ни ощущений, ни предпосылок. Да, в финансовом плане случались небольшие задержки, но в целом все шло, скажем так, ровно. Перед началом сезона никто не мог предвидеть такого исхода. Что пошло не так? Это нужно анализировать тренерскому штабу. По моему мнению, многое сломалось, когда команда села на карантин из-за коронавируса.

– Что сломалось?

– Наверное, все. Фактически две недели команда не занималась, после чего было очень сложно возвращаться в игру.

Помимо сумасшедшего графика матчей проблемой стало нарушение баланса молодых и опытных футболистов. Появилось слишком много необстрелянных ребят, которые не успели даже в первой лиге пообтесаться, они просто не знали, что такое ФНЛ. Из опытных же остались только я, Низамутдинов, да Самодин.

– Встретилось ли клубное руководство с футболистами после вылета из ФНЛ? Вам объяснили, что будет дальше?

– Нет, не было никаких разговоров, руководство молчит. Никто не знает, продолжит ли клуб существование. Надеюсь, что «Шинник» останется, что с футбольной карты страны не исчезнет еще одна точка, что в последнее время очень часто у нас происходит.

Наверное, в конце сезона болельщики настоят на встрече, потому что действительно нужно дать разъяснения – что ждет клуб, какие дальше будут ставиться задачи.

  • «Шинник» идет на последнем, 22-м месте в ФНЛ.
  • В 36 матчах ярославцы набрали 19 очков.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. ФНЛ Шинник
Комментарии (2)
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Дядя Серёжа
1618569846
Старая команда, жалко. Мне помнится я был на игре Шинника и Кузбасс Кемерово в 1 лиге Советского Союза, или я путаю? Ярославльцы, подскажи.
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Hektor 84
1618586925
Еще один бюджетник заскулил
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