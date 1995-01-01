X
Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Вратарь «Шинника» Яшин: «Никто не знает, продолжит ли клуб существование»

    Вратарь «Шинника» Дмитрий Яшин прокомментировал досрочный вылет команды из ФНЛ.

    – Было ли перед началом сезона ощущение, что все может закончиться крахом?

    – Не было ни ощущений, ни предпосылок. Да, в финансовом плане случались небольшие задержки, но в целом все шло, скажем так, ровно. Перед началом сезона никто не мог предвидеть такого исхода. Что пошло не так? Это нужно анализировать тренерскому штабу. По моему мнению, многое сломалось, когда команда села на карантин из-за коронавируса.

    – Что сломалось?

    – Наверное, все. Фактически две недели команда не занималась, после чего было очень сложно возвращаться в игру.

    Помимо сумасшедшего графика матчей проблемой стало нарушение баланса молодых и опытных футболистов. Появилось слишком много необстрелянных ребят, которые не успели даже в первой лиге пообтесаться, они просто не знали, что такое ФНЛ. Из опытных же остались только я, Низамутдинов, да Самодин.

    – Встретилось ли клубное руководство с футболистами после вылета из ФНЛ? Вам объяснили, что будет дальше?

    – Нет, не было никаких разговоров, руководство молчит. Никто не знает, продолжит ли клуб существование. Надеюсь, что «Шинник» останется, что с футбольной карты страны не исчезнет еще одна точка, что в последнее время очень часто у нас происходит.

    Наверное, в конце сезона болельщики настоят на встрече, потому что действительно нужно дать разъяснения – что ждет клуб, какие дальше будут ставиться задачи.

    • «Шинник» идет на последнем, 22-м месте в ФНЛ.
    • В 36 матчах ярославцы набрали 19 очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84594
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru