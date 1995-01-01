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    «Уфа» обжалует 250 тысяч штрафа за «Ку-ку, ***» в адрес Кукуляка

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал наказание клуба за нецензурный пост в адрес арбитра Евгения Кукуляка после неназначенного пенальти в ворота «Ахмата» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

    РФС оштрафовал «Уфу» на 250 тысяч рублей за умаление чести, достоинства и деловой репутации арбитра.

    «Я не могу быть согласен или не согласен. Комитет по этике вынес свой вердикт. На мой взгляд, жестковато, конечно. Будем пытаться обжаловать это решение в законном порядке.

    Сразу после публикации поста мы увидели, что произошла ошибка. Свои извинения принесли», – цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

    • «Уфа» идет на 15-м месте в РПЛ.
    • В воскресенье, 18 апреля, «Уфа» сыграет со «Спартаком».

    Газизов – о «Ку-ку, ***» в адрес Кукуляка: «Станем наказывать сотрудников, как судей. Будем переводить из твиттера в тикток»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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