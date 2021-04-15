«Уфа» обжалует 250 тысяч штрафа за «Ку-ку, ***» в адрес Кукуляка

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал наказание клуба за нецензурный пост в адрес арбитра Евгения Кукуляка после неназначенного пенальти в ворота «Ахмата» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

РФС оштрафовал «Уфу» на 250 тысяч рублей за умаление чести, достоинства и деловой репутации арбитра.

«Я не могу быть согласен или не согласен. Комитет по этике вынес свой вердикт. На мой взгляд, жестковато, конечно. Будем пытаться обжаловать это решение в законном порядке.

Сразу после публикации поста мы увидели, что произошла ошибка. Свои извинения принесли», – цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

«Уфа» идет на 15-м месте в РПЛ.

В воскресенье, 18 апреля, «Уфа» сыграет со «Спартаком».

Газизов – о «Ку-ку, ***» в адрес Кукуляка: «Станем наказывать сотрудников, как судей. Будем переводить из твиттера в тикток»