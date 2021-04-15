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  • РФС оштрафовал «Уфу» на 250 тысяч рублей за «Ку-ку, ***» в адрес Кукуляка

РФС оштрафовал «Уфу» на 250 тысяч рублей за «Ку-ку, ***» в адрес Кукуляка

15 апреля 2021, 16:59
3

Комитет по этике РФС наказал «Уфу» за нецензурный пост в адрес арбитра Евгения Кукуляка после неназначенного пенальти в ворота «Ахмата» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

«Уфа» после спорного эпизода написала в твиттере: «Ку-ку, *** [блин]! Если это не пенальти, то что это?»

РФС оштрафовал «Уфу» на 250 тысяч рублей за умаление чести, достоинства и деловой репутации арбитра.

  • «Уфа» идет на 15-м месте в РПЛ.
  • В воскресенье, 18 апреля, «Уфа» сыграет со «Спартаком».

Газизов – о «Ку-ку, ***» в адрес Кукуляка: «Станем наказывать сотрудников, как судей. Будем переводить из твиттера в тикток»

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Уфа Кукуляк Евгений
Комментарии (3)
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"supermax"
1618496191
свои честь, достоинство и деловую репутация наши арбитры похерили...осталась только жажда наживы
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BRO_football
1618497429
Никто так нет принижает свою честь, достоинство и деловую репутацию как сами арбитры.
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Deleted user
1618536065
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