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    Малафеев – о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» упускал и не такое преимущество»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев порассуждал о том, сможет ли петербургская команда третий год подряд выиграть РПЛ.

    – По итогам 25-го тура «Зенит» оторвался от преследователей на семь очков. Что может помешать команде выиграть чемпионат?

    – Расслабленность, недооценка соперника. «Зенит» уже упускал и не такое преимущество, поэтому сейчас как никогда надо собраться и сконцентрироваться на оставшихся матчах.

    – В чем причины того, что «Зенит» уже третий сезон подряд превосходит конкурентов?

    – Сильный и сыгранный состав, который показывает высокий класс в чемпионате. В прошлом году у «Зенита» был большой отрыв от второго места, и, можно сказать, прямые конкуренты играли нестабильно в отличие от петербургского клуба.

    В сезоне-2018/19 вы помните, как «Зенит» добивался титула, и сказать о каком-то преимуществе было нельзя. В этом сезоне конкуренция тоже высокая, и тот же «Спартак» в матче с «Локомотивом» имел шанс сохранить отставание от первого места.

    Поэтому я не могу сказать, что на протяжении всех трех сезонов «Зенит» уверенно превосходит всех, но за счет своего класса набирает очки в важных матчах.

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    Источник: «Известия»

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