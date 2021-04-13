«Спартак» – о деле Сухины: «Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал перенос заседания по делу начальника «Локомотива» Станислава Сухины.
Напомним, Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем «Локомотив» – «Спартак», что запрещено регламентом.
– Сухина находится в командировке, дело не стали разбирать. Как вы к этому отнеслись?
– Мы ждем пятницу.
– У вас есть понимание, как долго он в судейской находился?
– До рассмотрения с нашей стороны неэтично это обсуждать. Мы готовы предоставить все наши материалы, если потребуются.
– Ролик в соцсетях – единственное доказательство?
– Там появился ролик под названием «За кадром», который был смонтирован из материалов. Из действующих лиц не только Сухина. Эта рубрика популярна у наших фанатов. Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем. Иначе бы это было скучно.
– Сухина не один раз заходил в судейскую?
– Не будем комментировать. Оставим до разбирательства.
- Заседание состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
- «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.