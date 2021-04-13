Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    «Спартак» – о деле Сухины: «Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем»

    Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал перенос заседания по делу начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

    Напомним, Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем «Локомотив» – «Спартак», что запрещено регламентом.

    – Сухина находится в командировке, дело не стали разбирать. Как вы к этому отнеслись?

    – Мы ждем пятницу.

    – У вас есть понимание, как долго он в судейской находился?

    – До рассмотрения с нашей стороны неэтично это обсуждать. Мы готовы предоставить все наши материалы, если потребуются.

    – Ролик в соцсетях – единственное доказательство?

    – Там появился ролик под названием «За кадром», который был смонтирован из материалов. Из действующих лиц не только Сухина. Эта рубрика популярна у наших фанатов. Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем. Иначе бы это было скучно.

    – Сухина не один раз заходил в судейскую?

    – Не будем комментировать. Оставим до разбирательства.

    • Заседание состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
    • «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:28
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6524

      житель СПб 6 минут назад

      Как же меня это все достало! Да будьте мужиками, наконец! Этот чемпионат, как бы он не закончился, прославится беспредельными жалобами... И скандалами.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84496
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru