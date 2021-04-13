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  • «Спартак» – о деле Сухины: «Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем»

«Спартак» – о деле Сухины: «Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем»

13 апреля 2021, 20:28
7

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал перенос заседания по делу начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

Напомним, Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем «Локомотив» – «Спартак», что запрещено регламентом.

– Сухина находится в командировке, дело не стали разбирать. Как вы к этому отнеслись?

– Мы ждем пятницу.

– У вас есть понимание, как долго он в судейской находился?

– До рассмотрения с нашей стороны неэтично это обсуждать. Мы готовы предоставить все наши материалы, если потребуются.

– Ролик в соцсетях – единственное доказательство?

– Там появился ролик под названием «За кадром», который был смонтирован из материалов. Из действующих лиц не только Сухина. Эта рубрика популярна у наших фанатов. Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем. Иначе бы это было скучно.

– Сухина не один раз заходил в судейскую?

– Не будем комментировать. Оставим до разбирательства.

  • Заседание состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
  • «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Сухина Станислав
Комментарии (7)
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житель СПб
1618335567
Как же меня это все достало! Да будьте мужиками, наконец! Этот чемпионат, как бы он не закончился, прославится беспредельными жалобами... И скандалами.
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OstavteLOKO_V_pokoe
1618336112
Как говорилось в одном хорошем советском фильме: "Ой, не бери на понт, мусор!"
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mamba9090909
1618336975
Начальник «Спартака» тоже заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом» В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как перед матчем 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» в судейскую комнату заходит человек, очень похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева.
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mikhailnic
1618349894
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Hektor 84
1618353556
Всё только начинается
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