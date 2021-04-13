«Спартак» – о деле Сухины: «Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал перенос заседания по делу начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

Напомним, Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем «Локомотив» – «Спартак», что запрещено регламентом.

– Сухина находится в командировке, дело не стали разбирать. Как вы к этому отнеслись?

– Мы ждем пятницу.

– У вас есть понимание, как долго он в судейской находился?

– До рассмотрения с нашей стороны неэтично это обсуждать. Мы готовы предоставить все наши материалы, если потребуются.

– Ролик в соцсетях – единственное доказательство?

– Там появился ролик под названием «За кадром», который был смонтирован из материалов. Из действующих лиц не только Сухина. Эта рубрика популярна у наших фанатов. Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем. Иначе бы это было скучно.

– Сухина не один раз заходил в судейскую?

– Не будем комментировать. Оставим до разбирательства.