FARE – о Гилерме: «РФС наказывает жертву. Это решение только подстегнет расистов оскорблять игроков»

Гилерме такая же жертва расизма, как зюба онанизма.
Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала дисквалификацию вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме на два матча РПЛ за конфликт с болельщиками «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ.
«FARE очень разочарована дисциплинарным решением РФС, поскольку оно практически наказывает жертву расизма, в то время как виновные не почувствуют последствий штрафа. Отложенное закрытие же вряд ли превратится в реальное наказание в принципе.
Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он рискует свести на нет весь прогресс, достигнутый в России в борьбе с дискриминацией в футболе в последние годы. Это решение только подстегнeт расистов на трибунах оскорблять игроков, которые будут наказаны за любую реакцию.
Учитывая, что болельщики «Спартака» оскорбляли Гильерме на расовой почве почти в каждом матче за последние пять лет, и в этом сезоне уже были наказаны за такое же нарушение, отсроченное закрытие стадиона и небольшой штраф, с нашей точки зрения, не соответствуют правонарушению.
Мы призываем РФС пересмотреть процедуры и внести изменения в дисциплинарный кодекс, чтобы предотвратить повторения ситуаций, когда жертвы расизма наказаны, а виновные практически не несут никакой ощутимой ответственности», – цитирует FARE «Чемпионат».
- КДК наказал «Спартак» за оскорбления болельщиков в адрес Гилерме матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.
- Ранее FARE осудила действия фанатов «Спартака», оскорблявших вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.
- В организации отметили, что Гилерме «подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние пять лет».