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    FARE – о Гилерме: «РФС наказывает жертву. Это решение только подстегнет расистов оскорблять игроков»

    Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала дисквалификацию вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме на два матча РПЛ за конфликт с болельщиками «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ.

    «FARE очень разочарована дисциплинарным решением РФС, поскольку оно практически наказывает жертву расизма, в то время как виновные не почувствуют последствий штрафа. Отложенное закрытие же вряд ли превратится в реальное наказание в принципе.

    Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он рискует свести на нет весь прогресс, достигнутый в России в борьбе с дискриминацией в футболе в последние годы. Это решение только подстегнeт расистов на трибунах оскорблять игроков, которые будут наказаны за любую реакцию.

    Учитывая, что болельщики «Спартака» оскорбляли Гильерме на расовой почве почти в каждом матче за последние пять лет, и в этом сезоне уже были наказаны за такое же нарушение, отсроченное закрытие стадиона и небольшой штраф, с нашей точки зрения, не соответствуют правонарушению.

    Мы призываем РФС пересмотреть процедуры и внести изменения в дисциплинарный кодекс, чтобы предотвратить повторения ситуаций, когда жертвы расизма наказаны, а виновные практически не несут никакой ощутимой ответственности», – цитирует FARE «Чемпионат».

    • КДК наказал «Спартак» за оскорбления болельщиков в адрес Гилерме матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.
    • Ранее FARE осудила действия фанатов «Спартака», оскорблявших вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.
    • В организации отметили, что Гилерме «подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние пять лет».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8584

      NewLife 8 минут назад

      Гилерме такая же жертва расизма, как зюба онанизма.

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      Рейтинг: +3775

      ziborock 12 минут назад

      Люди пришли на стадион, заплатили за это деньги, кто-то был с детьми что бы посмотреть как Гилерме онанирует бутылку?! И из него еще пытаются сделать жертву?! Попросите Левникова, пусть перед Маринадом на коленях постоит, он умеет!

      0
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      Рейтинг: +6524

      житель СПб > ziborock 49 секунд назад

      С детьми на фанатскую трибуну не ходят. Там мат, алкоголь, и можно огрести нормальному человеку. А с других трибун ничего не видно было - я и на повторе с трудом разглядел "ваши изыски". А вот то, что, как теперь оказывается, Ваши фанаты над ним 5 лет издевались - это нормально?! Думаю, что за такое решение КДК еще огребёт (это я как юрист полагаю).

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      Рейтинг: +2957

      sobaka120982 13 минут назад

      Читаю эту всю чушь уже несколько дней... какая расовая принадлежность??? Гиля что чёрный или я слеп?что за бред подымают в инете)))

      2
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      Рейтинг: +20574

      silver29 23 минуты назад

      Хватит гилерме корчить из себя жертву апартеида (((( он даже понятия не имеет что это такое, он же бразилец, в Спартаке всегда играли бразильцы и нет даже намека на расизм. Если хочется нацизма и расизма то обратите внимание на блохастых, там этого полно.

      2
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      Рейтинг: +2874

      Semenycch 24 минуты назад

      Одновременно соглашусь и не соглашусь с FARE. Провоцировали конфликт однозначно фанаты Спартака. И Гилерме можно назвать жертвой расизма. И месте с тем, бразилец не смог устоять от соблазна ответить свиньям, за что и должен быть наказан. А вот решение РФС крайне не логичное, жертву расизма наказали дисквалификацией на два матча, а свинских провокаторов только штрафом и условным матчем на чужом поле.

      2
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      Рейтинг: +16903

      vladimir-7 > Semenycch 9 минут назад

      Нужно влепить свиньям наказание по самый колокольчики.

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      Рейтинг: +3775

      ziborock > vladimir-7 4 минуты назад

      Дзюба уже влепил Азмуну а вам всё мало!)))

      -2
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