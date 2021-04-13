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  • FARE – о Гилерме: «РФС наказывает жертву. Это решение только подстегнет расистов оскорблять игроков»

FARE – о Гилерме: «РФС наказывает жертву. Это решение только подстегнет расистов оскорблять игроков»

13 апреля 2021, 20:12
26

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала дисквалификацию вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме на два матча РПЛ за конфликт с болельщиками «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ.

«FARE очень разочарована дисциплинарным решением РФС, поскольку оно практически наказывает жертву расизма, в то время как виновные не почувствуют последствий штрафа. Отложенное закрытие же вряд ли превратится в реальное наказание в принципе.

Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он рискует свести на нет весь прогресс, достигнутый в России в борьбе с дискриминацией в футболе в последние годы. Это решение только подстегнeт расистов на трибунах оскорблять игроков, которые будут наказаны за любую реакцию.

Учитывая, что болельщики «Спартака» оскорбляли Гильерме на расовой почве почти в каждом матче за последние пять лет, и в этом сезоне уже были наказаны за такое же нарушение, отсроченное закрытие стадиона и небольшой штраф, с нашей точки зрения, не соответствуют правонарушению.

Мы призываем РФС пересмотреть процедуры и внести изменения в дисциплинарный кодекс, чтобы предотвратить повторения ситуаций, когда жертвы расизма наказаны, а виновные практически не несут никакой ощутимой ответственности», – цитирует FARE «Чемпионат».

  • КДК наказал «Спартак» за оскорбления болельщиков в адрес Гилерме матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.
  • Ранее FARE осудила действия фанатов «Спартака», оскорблявших вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.
  • В организации отметили, что Гилерме «подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние пять лет».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (26)
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sobaka120982
1618335118
Читаю эту всю чушь уже несколько дней... какая расовая принадлежность??? Гиля что чёрный или я слеп?что за бред подымают в инете)))
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NewLife
1618335383
Гилерме такая же жертва расизма, как зюба онанизма.
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A.l.e.x.777
1618336067
Сам виноват. Хотел на х.. всех послать и чтоб ему не ответили. Легко отделался.
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slavа0508
1618336886
Давайте парни там у себя в Европе своими проблемами занимайтесь, мы как нибудь без вас разберемся ,,,
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GoldPlayFIFARus9
1618338477
Конечно можно было спартачем закрыть трибуны. Оттуда постоянно только мат и оскорбления. Однако при всём при этом, при чём тут вашу мать расизм? Его оскорбляли, потому что он играл за принципиальных соперников,а не потому что латинос. Я удивляюсь как раз за разом на западе переворачивают с ног на голову ситуацию, если в ней замешан не белый гетеросексуальный мужчина.
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vla4839
1618339781
Где Спартак- там скандалы и склоки! Выгнать их из РПЛ и будет тихо.Надоели уже.
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Freyd
1618339996
а что гейропа сует нос куда ей не следует,сами разберемся с маринадом
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kvm
1618340316
нечего нам указывать, что делать со своими обезьянками...
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Владислав Vlad
1618351337
Раси́зм — совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. Даже если "Жертву расизма" назвали обезьяной, как это можно сопоставить с неравноценностью рас??? Только расисты во всём видят расизм. Назвали н*гра шоколадкой - расист. Назвали г*вном - тоже расист. В чём же разница? Как антирасистская организация сопоставила цвет кожи Гилерме и обезьяны??? Что творится в их головах??? Это же нужно иметь воспалённый мозг, что бы темнокожего сравнить с обезьяной по расовой идеологии. Т.е. они реально считают, что назвать обезьяной, в виде оскорбления, можно лишь человека с тёмным цветом кожи? Для остальных людей сравнение с обезьяной не будет оскорблением? Или они считают, что слово обезьяна оскорбительно, но в сторону темнокожего это является расизмом? Тогда почему оно является расизмом? Как они решили, что обезьяна для темнокожего - это расизм, а для остальных людей - это просто оскорбление? Это же ущемление других рас. Почему для темнокожего слово обезьяна - это расизм, а для других просто оскорбление? Неужели н8гроидная раса выделяется чем-то таким, что для неё существуют отдельные оскорбления? Нет уж. Если оскорбление для всех - значит оскорбление для всех, а если это расизм, то и в отношении других рас это так же является расизмом. Иначе это расизм по отношению к другим расам.
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ab15488
1618382725
Ну насчёт жертвы они загнули. Гильерме тоже не следовало так себя вести. Если б был умнее, то просто бы ушёл в подтрибунное и пускай комиссар рфс разбирается. Но и раздувать эту историю не следовало. Нафига выносить историю на кдк? В правилах есть чёткая формулировка поступка гильерме - неспортивное поведение. И прописано наказание - жёлтая карточка. Но правил, походу, не знает ни гильерме, ни судья ни кдк
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