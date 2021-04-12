Арбитр Николаев: «Может, у судей на VAR были повторы с других ракурсов, позволившие поддержать решения Левникова»

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизоды с неназначенными пенальти в ворота «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Все эпизоды я видел. Повторы, которые показали по телетрансляции, не дают мне сказать, насколько справедливо не назначили 11-ти метровые удары.
Единственное решение, которое ни у кого не вызвало сомнений – удаление Айртона. Это лишение явной возможности забить гол, абсолютно верное решение.
Пенальти на Промесе? Не было повтора, который бы показал крупным планом, куда попадает защитник. То же самое и с моментом удара Мозеса. Не было однозначных повторов в этих эпизодах.
Может быть, у судей на VAR были повторы эпизодов с других ракурсов, которые позволили им поддержать решение Левникова», – цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».
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