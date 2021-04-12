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  • Арбитр Николаев: «Может, у судей на VAR были повторы с других ракурсов, позволившие поддержать решения Левникова»

Арбитр Николаев: «Может, у судей на VAR были повторы с других ракурсов, позволившие поддержать решения Левникова»

12 апреля 2021, 16:48
17

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизоды с неназначенными пенальти в ворота «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Все эпизоды я видел. Повторы, которые показали по телетрансляции, не дают мне сказать, насколько справедливо не назначили 11-ти метровые удары.

Единственное решение, которое ни у кого не вызвало сомнений – удаление Айртона. Это лишение явной возможности забить гол, абсолютно верное решение.

Пенальти на Промесе? Не было повтора, который бы показал крупным планом, куда попадает защитник. То же самое и с моментом удара Мозеса. Не было однозначных повторов в этих эпизодах.

Может быть, у судей на VAR были повторы эпизодов с других ракурсов, которые позволили им поддержать решение Левникова», – цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

  • «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива».
  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ. «Локомотив» – 3-й.

«Я великий слепой. Я ничего не вижу». «Спартак» – о судьях VAR словами видеоблогера Горина

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Николаев Алексей Левников Кирилл
Комментарии (17)
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portero
1618235774
Посмотреть хочется сразу... ну как в хоккее....
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oyabun
1618237989
А что, это тоже хорошая отговорка "не тот ракурс", "нечеткий повтор" и т.п. Вот только почему то когда надо наказать Спартак - все повторы предельно четкие, а ракурсы "совершенно случайно" невероятно удачные!
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NewLife
1618239682
Николаев, а ты не знал, что ВАР имени Канделаки теперь снимки из космоса делает с другого ракурса.
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DOCTOR PENALTY
1618240710
Для судей ВАР даёт повторы исключительно с коррупционных ракурсов.
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Евгений Агеев
1618241865
Ха ха. Три эпизода, а ракурсы всё не те. Кстати арбитры на ВАР смотрят те же картинки, что и в трансляции матча. Ему бы ИзД@болу не знать об этом.
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Свин-токсик
1618245357
Ну естественно, единственный эпизод, который не вызывает вопросов... Потому что это единственный эпизод, в котором он верное решение принял, да? А остальные эпизоды в поле со стороны Каломотива он осознанно упускал и тактично подводил команды к равенству предупреждений. Там с учётом Айртона Спартак в большинстве играть должен был. Эпизоды в штрафной тоже смотреть не стали, это же не ЦСКА, чтобы по три пенальти назначать за матч.
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Свин-токсик
1618245554
Позорный ВАР с телевизионных камер. Где все эти козырные камеры-пауки, объёмное моделирование эпизода и арбитры на лицевых линиях? Где система взятия ворот? Где всё это? Оно десять лет назад уже работало. Почему телевизионные ракурсы маскируют под ВАР?
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maygli
1618254750
Левников сторонник BLM, обижать теперь его нельзя, любое недовольство его действиями, будет расцениваться как расизм.
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Hektor 84
1618292729
У судей на Вар не было двух вещей очков и совести. А удаление Айртона единственное правильное действие этого жополиза.
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zigbert
1618320580
Сомнения по решению судей остались. Но теперь это уже не имеет значения, потерянные очки уже не вернуть.
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