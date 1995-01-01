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    Арбитр Николаев: «Может, у судей на VAR были повторы с других ракурсов, позволившие поддержать решения Левникова»

    Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизоды с неназначенными пенальти в ворота «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Все эпизоды я видел. Повторы, которые показали по телетрансляции, не дают мне сказать, насколько справедливо не назначили 11-ти метровые удары.

    Единственное решение, которое ни у кого не вызвало сомнений – удаление Айртона. Это лишение явной возможности забить гол, абсолютно верное решение.

    Пенальти на Промесе? Не было повтора, который бы показал крупным планом, куда попадает защитник. То же самое и с моментом удара Мозеса. Не было однозначных повторов в этих эпизодах.

    Может быть, у судей на VAR были повторы эпизодов с других ракурсов, которые позволили им поддержать решение Левникова», – цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

    • «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива».
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    «Я великий слепой. Я ничего не вижу». «Спартак» – о судьях VAR словами видеоблогера Горина

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +20631

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Для судей ВАР даёт повторы исключительно с коррупционных ракурсов.

      0
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      Рейтинг: +8491

      NewLife 23 минуты назад

      Николаев, а ты не знал, что ВАР имени Канделаки теперь снимки из космоса делает с другого ракурса.

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      Рейтинг: +27601

      oyabun 51 минуту назад

      А что, это тоже хорошая отговорка "не тот ракурс", "нечеткий повтор" и т.п. Вот только почему то когда надо наказать Спартак - все повторы предельно четкие, а ракурсы "совершенно случайно" невероятно удачные!

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      Рейтинг: +2154

      Mister_Tomsk 1 час назад

      ща обиженные гилей спартачи набегут))

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      Рейтинг: +12388

      KLIM777 1 час назад

      Не писдите овощи. С какого другого? Там только с Воробьевых гор не видно было, что игра была рукой)

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      Рейтинг: +46473

      portero 1 час назад

      Посмотреть хочется сразу... ну как в хоккее....

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      Рейтинг: +14777

      derrik2000 > portero 1 час назад

      Меня здесь один момент смущает: ПА-ЧИ-МУ арбитр в поле Левников не пошёл САМ смотреть этот VAR (в эпизоде с "рукой", по-моему)?
      Там момент-то был "скорострельный", всего сам на поле не увидишь.
      И тем не менее, он ДОСТАТОЧНО НЕДОЛГО (???) послушал арбитра на VAR и дал отмашку о продолжении игры.
      Как бы эту связку арбитров за ТАКОЕ отношение, да ещё и в ТАКОМ матче, к этому спорному эпизоду (по двум другим ничего не скажу - сам не понял, было что или не было) не высекли нещадно-площадно.
      Впрочем, матч уже закончился и, как я вижу, все эти "принародные телесные наказания" арбитров ни к чему, ПРОСТО НИ К ЧЕМУ не приводят.
      Футбол, однако, тоже бизнес. ))
      А журналюгам дополнительный приработок. )))

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