Арбитр Николаев: «Может, у судей на VAR были повторы с других ракурсов, позволившие поддержать решения Левникова»

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизоды с неназначенными пенальти в ворота «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Все эпизоды я видел. Повторы, которые показали по телетрансляции, не дают мне сказать, насколько справедливо не назначили 11-ти метровые удары.

Единственное решение, которое ни у кого не вызвало сомнений – удаление Айртона. Это лишение явной возможности забить гол, абсолютно верное решение.

Пенальти на Промесе? Не было повтора, который бы показал крупным планом, куда попадает защитник. То же самое и с моментом удара Мозеса. Не было однозначных повторов в этих эпизодах.

Может быть, у судей на VAR были повторы эпизодов с других ракурсов, которые позволили им поддержать решение Левникова», – цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива».

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ. «Локомотив» – 3-й.

«Я великий слепой. Я ничего не вижу». «Спартак» – о судьях VAR словами видеоблогера Горина