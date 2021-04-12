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    «Я великий слепой. Я ничего не вижу». «Спартак» – о судьях VAR словами видеоблогера Горина

    «Спартак» пошутил над арбитрами матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2), опубликовав повтор эпизода с попаданием мяча в руку защитника Пабло.

    Мяч после удара полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса попал в руку защитника «Локомотива» Пабло. Ассистенты VAR посчитали, что пенальти назначать не нужно.

    В видео эпизода «Спартак» вставил слова известного видеоблогера Геннадия Горина: «Я великий слепой. Я ничего не вижу».

    • Матч обслуживал Кирилл Левников. За работу VAR отвечал Сергей Иванов.
    • «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива».
    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ. «Локомотив» – 3-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии32
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      Рейтинг: +448

      De_Frenki 28 минут назад

      Весь Бомбандир измазан уже спартаковскими соплями вам что заплатил Федун?Что других новостей нет

      2
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      Рейтинг: +4375

      Павелий > De_Frenki 1 минуту назад

      Во-первых, не соплями, а аргументированной критикой судей. А во-вторых, Спартак - главная команда страны, у неё больше всего болельщиков и завистников, как бы не хотели Миллер и Ко.

      0
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      Рейтинг: +7623

      ivany4 33 минуты назад

      После первого тура, и судейства в матче Спартак - Сочи было ясно к чему все идет. Радует только одно - появление команды. Если тренер не уйдет и мы попадем в еврокубки, то надеюсь увидим Спартак с новой игровой концепцией. А сейчас стоить только приструнить РФС любыми путями, что бы такое больше не повторялось.
      А все разговоры о судействах - это в пользу хейтеров от футбола. Остальным ясно, что никому не дадут быть на первом месте кроме клуба сбг. Ведь для них это последний сезон привилегий. И не надо ругать болельщиков бомжей за их мимолетные радости от таких игр и результатов - они не знают спортивных побед. У них все победы с запашком газовой трубы и подарками от властных структур.

      1
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      Рейтинг: +3343

      Из Твери Леха 39 минут назад

      Вот столько судейских ошибок в РПЛ в каждом матче, а большинстве случаев ноют именно свиньи. Тем самым намекая, что они какие-то особенные и им всегда кто-то обязан. Спуститесь с небес на землю, времена Бескова и солценвских уже прошли.

      4
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      Рейтинг: +923

      Радио1000шумеров 41 минуту назад

      «Я великий слепой. Я ничего не вижу». Крот и очки)))
      Крылов, из неопубликованного...

      1
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      Рейтинг: +19847

      bset 54 минуты назад

      "Я великий мясной. Я вечно ною". Судьи VAR о "Спартаке"

      4
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      Рейтинг: +2848

      Semenycch 1 час назад

      Пришла свинья под ником Ариец2008 и всех заминусовала. Может быть его отблагодарить?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Африк@нская 4yмa cвинeй 1 час назад

      Горин - великий ТУПОЙ

      3
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      Рейтинг: +3343

      Из Твери Леха > Африк@нская 4yмa cвинeй 39 минут назад

      Он то ли инвалид то ли притворяется. В любом случае брать слова не совсем адекватного человека это либо показатель небольшого ума либо глумление над неполноценностью.

      2
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      Рейтинг: +2848

      Semenycch 1 час назад

      Кстати, в моменте с ударом спартаковца не понятно куда мяч попал. Я посмотрел раз 50 этот повтор. Или в руку или в бок в районе подмышки.

      0
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      Рейтинг: +26

      Африк@нская 4yмa cвинeй 1 час назад

      Допи.зделись хрюкающие мутанты, что тренеры других команд говно, нытики и несут банальную ху.йню, и ПРИЛЕТЕЛО буквально СРАЗУ же, и тут же со стороны их дешёвого италонемецкого клоуна такой жалобный скулёж и нытьё понеслись, что затопили всё медиа пространство.

      Но это же СПРАВЕДИВЫЙ НЕПОДСУДНЫЙ СВИНЯЧИЙ вой и визг е.банутых наголову свиносектантов, который не может кем-либо оспариваться и не имеет никакого отношения к нытью !!!!

      Господа, ломаем шапки перед любителями двойных стандартов !
      Свини они такие свини
      PS Локомотив чемпион !

      12
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      Рейтинг: +8098

      alp > Африк@нская 4yмa cвинeй 1 час назад

      блэт.. все хорошо, но с последней фразой поспорю!

      2
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      Рейтинг: +26

      Африк@нская 4yмa cвинeй > alp 1 час назад

      В будущем ))

      1
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      Рейтинг: +2848

      Semenycch 1 час назад

      Опять вселенский поросячий визг?

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