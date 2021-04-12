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  • «Я великий слепой. Я ничего не вижу». «Спартак» – о судьях VAR словами видеоблогера Горина

«Я великий слепой. Я ничего не вижу». «Спартак» – о судьях VAR словами видеоблогера Горина

12 апреля 2021, 16:27
25

«Спартак» пошутил над арбитрами матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2), опубликовав повтор эпизода с попаданием мяча в руку защитника Пабло.

Мяч после удара полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса попал в руку защитника «Локомотива» Пабло. Ассистенты VAR посчитали, что пенальти назначать не нужно.

В видео эпизода «Спартак» вставил слова известного видеоблогера Геннадия Горина: «Я великий слепой. Я ничего не вижу».

  • Матч обслуживал Кирилл Левников. За работу VAR отвечал Сергей Иванов.
  • «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива».
  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ. «Локомотив» – 3-й.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Иванов Cергей Левников Кирилл
Комментарии (25)
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Mister_Tomsk
1618234235
а куда по их мнению он должен эту руку засунуть?) в очко промесу, или понсе? или соболю? что за идиотизм. не в руку, так от туловища бы мяч отлетел, нытики. вам еще краснодар напихает, точно снимитесь.
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alp
1618234515
задолбал спартак своим нытьем... Локо, отдай им 3 очка - пусь подавятся..
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uS_Number oNe
1618234835
Да неееее, это нога была, вы чего.... И так было понятно что не дадут Чемпионства Спартаку..
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партизан84
1618235040
вы бы еще на победу Сочи в игре с бомжами поставили? вот честно скажите, кто-то удивился?
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Из Твери Леха
1618238646
Вот столько судейских ошибок в РПЛ в каждом матче, а большинстве случаев ноют именно свиньи. Тем самым намекая, что они какие-то особенные и им всегда кто-то обязан. Спуститесь с небес на землю, времена Бескова и солценвских уже прошли.
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ivany4
1618239052
После первого тура, и судейства в матче Спартак - Сочи было ясно к чему все идет. Радует только одно - появление команды. Если тренер не уйдет и мы попадем в еврокубки, то надеюсь увидим Спартак с новой игровой концепцией. А сейчас стоить только приструнить РФС любыми путями, что бы такое больше не повторялось. А все разговоры о судействах - это в пользу хейтеров от футбола. Остальным ясно, что никому не дадут быть на первом месте кроме клуба сбг. Ведь для них это последний сезон привилегий. И не надо ругать болельщиков бомжей за их мимолетные радости от таких игр и результатов - они не знают спортивных побед. У них все победы с запашком газовой трубы и подарками от властных структур.
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De_Frenki
1618239306
Весь Бомбандир измазан уже спартаковскими соплями вам что заплатил Федун?Что других новостей нет
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ajax707
1618244526
Нехер на зеркало пенять, коли рожа крива. Разберитесь лучше с защитой. Лет 10 назад Джикия даже в дубль не попал бы, а сейчас - капитан. На кой хрен вам ЛЧ, со второго места все равно не пробиться, да и в ЛЕ народ смешить только, с такой обороной
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NewLife
1618245744
Я уже предлагал и повторю что по всем судьям ВАР надо опубликовать справки по осмотру у окулиста, чтобы слепые не сидели за экраном.
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neveldomha
1618291095
Предлагаю Локо направить свинюшкам фуру с платками. Должно хватить девчонкам на день.
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