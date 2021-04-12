«Я великий слепой. Я ничего не вижу». «Спартак» – о судьях VAR словами видеоблогера Горина

«Спартак» пошутил над арбитрами матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2), опубликовав повтор эпизода с попаданием мяча в руку защитника Пабло.

Мяч после удара полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса попал в руку защитника «Локомотива» Пабло. Ассистенты VAR посчитали, что пенальти назначать не нужно.

В видео эпизода «Спартак» вставил слова известного видеоблогера Геннадия Горина: «Я великий слепой. Я ничего не вижу».

Матч обслуживал Кирилл Левников . За работу VAR отвечал Сергей Иванов .

. За работу VAR отвечал . «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива».

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ. «Локомотив» – 3-й.