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    Мрзляк: «Уфа» в матче с «Ахматом» попробовала нечто новое, получилось здорово. Стукалов добавил мотивации, много говорит с нами»

    Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк оценил исход матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). Это был дебют в высшем дивизионе для главного тренера уфимцев Алексея Стукалова.

    «В последние несколько месяцев у «Уфы» был тяжелый период, мы не могли выиграть. В матче с «Ахматом» мы попробовали что-то новое, и получилось здорово. Нужно продолжать в том же духе, и мы сможем остаться в РПЛ.

    Конечно, Алексей Стукалов добавил нам мотивации. Он не успел сделать много, так как прибыл два дня назад. Он пытался как можно больше говорить с нами, мотивировать, искать решения, почему у нас не было уверенности.

    В будущем Стукалов точно привнесет еще что-то новое», – сказал Мрзляк.

    • В игре с «Ахматом» «Уфа» забила больше, чем за предыдущие 8 матчей РПЛ.
    • Стукалов до этого работал в «Велесе».
    • «Уфа» покинула зону прямого вылета.

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    Источник: ютуб-канал «Уфы»

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