Мрзляк: «Уфа» в матче с «Ахматом» попробовала нечто новое, получилось здорово. Стукалов добавил мотивации, много говорит с нами»

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк оценил исход матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). Это был дебют в высшем дивизионе для главного тренера уфимцев Алексея Стукалова.

«В последние несколько месяцев у «Уфы» был тяжелый период, мы не могли выиграть. В матче с «Ахматом» мы попробовали что-то новое, и получилось здорово. Нужно продолжать в том же духе, и мы сможем остаться в РПЛ.

Конечно, Алексей Стукалов добавил нам мотивации. Он не успел сделать много, так как прибыл два дня назад. Он пытался как можно больше говорить с нами, мотивировать, искать решения, почему у нас не было уверенности.

В будущем Стукалов точно привнесет еще что-то новое», – сказал Мрзляк.