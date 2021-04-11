Лингард – самый результативный игрок АПЛ с момента дебюта в «Вест Хэме»

С момента перехода в «Вест Хэм» полузащитник Джесси Лингард поучаствовал в девяти голах в АПЛ (шесть раз забил и сделал три ассиста). За этот период никто в лиге не показал результативность больше.

«Вест Хэм» арендовал Лингарда у «Манчестер Юнайтед» в январе, а в АПЛ за лондонский клуб игрок дебютировал в феврале.

Лингард должен вернуться в Манчестер летом.

В 16:05 по Москве «Вест Хэм» начнет матч 31-го тура АПЛ против «Лестера».

«Вест Хэм» идет в 2 очках от зоны Лиги чемпионов.

Лингард – лучший игрок в истории «Вест Хэма» по количеству минут на результативное действие в АПЛ