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    Лингард – самый результативный игрок АПЛ с момента дебюта в «Вест Хэме»

    С момента перехода в «Вест Хэм» полузащитник Джесси Лингард поучаствовал в девяти голах в АПЛ (шесть раз забил и сделал три ассиста). За этот период никто в лиге не показал результативность больше.

    «Вест Хэм» арендовал Лингарда у «Манчестер Юнайтед» в январе, а в АПЛ за лондонский клуб игрок дебютировал в феврале.

    • Лингард должен вернуться в Манчестер летом.
    • В 16:05 по Москве «Вест Хэм» начнет матч 31-го тура АПЛ против «Лестера».
    • «Вест Хэм» идет в 2 очках от зоны Лиги чемпионов.

    Лингард – лучший игрок в истории «Вест Хэма» по количеству минут на результативное действие в АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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