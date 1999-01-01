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    Тухель – о разгроме «Кристал Пэлас»: «Челси» был очень голоден и агрессивен»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил исход матча 31-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:1). Дубль оформил Кристиан Пулишич.

    «Первые 30 минут были прекрасны. Мы были очень голодны и агрессивны. Мы заслуженно вели в счете.

    Парни подошли к делу творчески. «Челси» хорошо двигался, делал рывки.

    Кай Хаверц – невероятно способный игрок, но свои качества следует показывать чаще. Это вызов для него», – сказал Тухель.

    • «Челси» ни разу при Тухеле не уступил в АПЛ на выезде.
    • Лондонцы занимают 4-е место в таблице.
    • На следующей неделе «Челси» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту».

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    Источник: ВВС

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