Тухель – о разгроме «Кристал Пэлас»: «Челси» был очень голоден и агрессивен»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил исход матча 31-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:1). Дубль оформил Кристиан Пулишич.
«Первые 30 минут были прекрасны. Мы были очень голодны и агрессивны. Мы заслуженно вели в счете.
Парни подошли к делу творчески. «Челси» хорошо двигался, делал рывки.
Кай Хаверц – невероятно способный игрок, но свои качества следует показывать чаще. Это вызов для него», – сказал Тухель.
- «Челси» ни разу при Тухеле не уступил в АПЛ на выезде.
- Лондонцы занимают 4-е место в таблице.
- На следующей неделе «Челси» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту».
Источник: ВВС