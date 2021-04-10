Тухель – о разгроме «Кристал Пэлас»: «Челси» был очень голоден и агрессивен»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил исход матча 31-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:1). Дубль оформил Кристиан Пулишич.

«Первые 30 минут были прекрасны. Мы были очень голодны и агрессивны. Мы заслуженно вели в счете.

Парни подошли к делу творчески. «Челси» хорошо двигался, делал рывки.

Кай Хаверц – невероятно способный игрок, но свои качества следует показывать чаще. Это вызов для него», – сказал Тухель.