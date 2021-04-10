РПЛ. «Химки» минимально победили «Тамбов» благодаря голу Глушакова

В матче 25-го тура РПЛ «Химки» дома выиграли у «Тамбова» со счетом 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков.

Набрав три очка, «Химки» поднялись на восьмое место в таблице чемпионата. «Тамбов» остался на последней строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Химки – Тамбов – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Глушаков, 60.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков (Камышев, 83), Кухарчук (Глушенков, 46), Мирзов (Корян, 90+2), Боженов, Конате (Себай, 80).

«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, Алиев, Терехов (Дроздов, 57), Кабахидзе, Карапузов, Архипов (Минаев, 67), Климов (Ахмаев, 75).

Предупреждение: нет – Архипов, 6.

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