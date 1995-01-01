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    РПЛ. «Химки» минимально победили «Тамбов» благодаря голу Глушакова

    В матче 25-го тура РПЛ «Химки» дома выиграли у «Тамбова» со счетом 1:0.

    Единственный гол на 60-й минуте забил полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков.

    Набрав три очка, «Химки» поднялись на восьмое место в таблице чемпионата. «Тамбов» остался на последней строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Химки – Тамбов – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Глушаков, 60.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков (Камышев, 83), Кухарчук (Глушенков, 46), Мирзов (Корян, 90+2), Боженов, Конате (Себай, 80).

    «Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, Алиев, Терехов (Дроздов, 57), Кабахидзе, Карапузов, Архипов (Минаев, 67), Климов (Ахмаев, 75).

    Предупреждение: нет – Архипов, 6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19785

      bset 22 секунды назад

      Даже Химки с игры забивают Тамбову, а мы нет)

      0
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      Рейтинг: +18149

      slavutiq70 1 минуту назад

      Ожидаемый результат ,,,

      0
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      Рейтинг: +84446

      zigbert 34 минуты назад

      Где то до 38 минуты был равный футбол с минимальным количеством моментов у ворот. Химки хотя и перехватили инициативу но все же интересной и результативной игры не показали. Постепенно набирает форму Глушенков, для начала вообще неплохо.

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      Рейтинг: +5976

      серега кашин 41 минуту назад

      что и следовало ожидать, тамбов давно обречен

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      Рейтинг: +21674

      Боцман59rus 49 минут назад

      Вся беда таких команд как Химки, это игра от соперника.
      Чем сильнее соперник, тем интереснее химчане. Когда им предстоит вести игру и атаковать, они унылое гавно. Надеюсь, всем кто смотрел теперь понятно, почему Мирзов не в Спартаке.
      Глушенкову удачи)))

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