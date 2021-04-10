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  • РПЛ. «Химки» минимально победили «Тамбов» благодаря голу Глушакова

РПЛ. «Химки» минимально победили «Тамбов» благодаря голу Глушакова

10 апреля 2021, 15:53
6

В матче 25-го тура РПЛ «Химки» дома выиграли у «Тамбова» со счетом 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков.

Набрав три очка, «Химки» поднялись на восьмое место в таблице чемпионата. «Тамбов» остался на последней строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Химки – Тамбов – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Глушаков, 60.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков (Камышев, 83), Кухарчук (Глушенков, 46), Мирзов (Корян, 90+2), Боженов, Конате (Себай, 80).

«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, Алиев, Терехов (Дроздов, 57), Кабахидзе, Карапузов, Архипов (Минаев, 67), Климов (Ахмаев, 75).

Предупреждение: нет – Архипов, 6.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Тамбов
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1618059622
Вся беда таких команд как Химки, это игра от соперника. Чем сильнее соперник, тем интереснее химчане. Когда им предстоит вести игру и атаковать, они унылое гавно. Надеюсь, всем кто смотрел теперь понятно, почему Мирзов не в Спартаке. Глушенкову удачи)))
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серега кашин
1618060055
что и следовало ожидать, тамбов давно обречен
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zigbert
1618060510
Где то до 38 минуты был равный футбол с минимальным количеством моментов у ворот. Химки хотя и перехватили инициативу но все же интересной и результативной игры не показали. Постепенно набирает форму Глушенков, для начала вообще неплохо.
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slavа0508
1618062472
Ожидаемый результат ,,,
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Hektor 84
1618063506
Ну все теперь Дениска запоет что ему пора в Спартак и в сборную!
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ААМ
1618065003
"Химки - крепкий середняк Премьер -Лиги.
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