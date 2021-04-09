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  • Карпин: «Не думаю о возвращении в «Спартак». Не знаю, почему никто не верит»

Карпин: «Не думаю о возвращении в «Спартак». Не знаю, почему никто не верит»

9 апреля 2021, 11:58
8

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в «Спартак».

– Бывают мысли о камбэке? Не для того, чтобы что-то кому-то доказывать – просто «Спартак» это «Спартак».

– Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем.

– А если вдруг последует приглашение от красно-белых?

– Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают – и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю, почему.

- Я не сказал, что не верю – просто спросил.

– Говорю как есть: мыслей «что делать, если позовут?» нет.

  • Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
  • Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.

Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий
Комментарии (8)
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vladimir-7
1617962811
Карпин брал только серебро, а Федун попробовал вкус золота с Каррерой, поэтому Карпина не будет у него, да и сам Карпин заявлял, что в спартак не пойдет и не собирается. Однако, тренеры подкаблучники, как баба шею повернет, туда и голова поворачивается.
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DOCTOR PENALTY
1617966295
Никто не верит, потому что все уверены в возвращении Карпина в Спартак.
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NewLife
1617967525
Журналюги уже всех заколебали: полезной информации ноль, а пустой базар для их зарплаты.
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NewLife
1617970475
Федун хорошо помнит, во что ему обошлось твое пребывание у руля Спартака. Не думаю, что захочет повторить.
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alp
1617973378
если без шуток, то не надо карпину возвращаться в спартак. у него в ростове хорошо получается.
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PahaSpartak
1617988005
Верим, Валера, верим......
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zigbert
1617993309
Пусть работает в Ростове. Там у него получается лучше.
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