Карпин: «Не думаю о возвращении в «Спартак». Не знаю, почему никто не верит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в «Спартак».

– Бывают мысли о камбэке? Не для того, чтобы что-то кому-то доказывать – просто «Спартак» это «Спартак».

– Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем.

– А если вдруг последует приглашение от красно-белых?

– Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают – и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю, почему.

- Я не сказал, что не верю – просто спросил.

– Говорю как есть: мыслей «что делать, если позовут?» нет.

Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.

Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.

Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»