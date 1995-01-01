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    Карпин: «Не думаю о возвращении в «Спартак». Не знаю, почему никто не верит»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в «Спартак».

    – Бывают мысли о камбэке? Не для того, чтобы что-то кому-то доказывать – просто «Спартак» это «Спартак».

    – Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем.

    – А если вдруг последует приглашение от красно-белых?

    – Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают – и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю, почему.

    - Я не сказал, что не верю – просто спросил.

    – Говорю как есть: мыслей «что делать, если позовут?» нет.

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
    • Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.

    Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8423

      NewLife 4 минуты назад

      Журналюги уже всех заколебали: полезной информации ноль, а пустой базар для их зарплаты.

      0
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      Рейтинг: +20582

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Никто не верит, потому что все уверены в возвращении Карпина в Спартак.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16781

      vladimir-7 1 час назад

      Карпин брал только серебро, а Федун попробовал вкус золота с Каррерой,
      поэтому Карпина не будет у него, да и сам Карпин заявлял, что в спартак
      не пойдет и не собирается. Однако, тренеры подкаблучники, как баба
      шею повернет, туда и голова поворачивается.

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