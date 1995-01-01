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    «Победа – лучший подарок!» Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с юбилеем

    Фанаты ЦСКА поздравили вратаря команды Игоря Акинфеева с юбилеем, вывесив баннер «35 лет эталону футбольной преданности» на матче 1/4 финала Кубка России с «Арсеналом» (2:1).

    Голкипер ЦСКА после матча поблагодарил болельщиков за поздравления, выложив фото с баннером у себя в инстаграме.

    «Победа – лучший подарок! Спасибо за поздравления и поддержку!» – написал Акинфеев.

    • Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА.
    • На его счету 589 пропущенных голов в 667 матчах.
    • Голкипер выиграл с командой 20 трофеев.

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    Источник: инстаграм Игоря Акинфеева

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