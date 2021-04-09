«Победа – лучший подарок!» Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с юбилеем

Фанаты ЦСКА поздравили вратаря команды Игоря Акинфеева с юбилеем, вывесив баннер «35 лет эталону футбольной преданности» на матче 1/4 финала Кубка России с «Арсеналом» (2:1).

Голкипер ЦСКА после матча поблагодарил болельщиков за поздравления, выложив фото с баннером у себя в инстаграме.

«Победа – лучший подарок! Спасибо за поздравления и поддержку!» – написал Акинфеев.

Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА.

На его счету 589 пропущенных голов в 667 матчах.

Голкипер выиграл с командой 20 трофеев.