«Победа – лучший подарок!» Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с юбилеем

Фанаты ЦСКА поздравили вратаря команды Игоря Акинфеева с юбилеем, вывесив баннер «35 лет эталону футбольной преданности» на матче 1/4 финала Кубка России с «Арсеналом» (2:1).
Голкипер ЦСКА после матча поблагодарил болельщиков за поздравления, выложив фото с баннером у себя в инстаграме.
«Победа – лучший подарок! Спасибо за поздравления и поддержку!» – написал Акинфеев.
- Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА.
- На его счету 589 пропущенных голов в 667 матчах.
- Голкипер выиграл с командой 20 трофеев.
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Источник: инстаграм Игоря Акинфеева