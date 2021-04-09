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  • Карпин – о Федуне, угрожавшем сняться с РПЛ: «Дичь. Вот до чего мы докатились»

Карпин – о Федуне, угрожавшем сняться с РПЛ: «Дичь. Вот до чего мы докатились»

9 апреля 2021, 08:36
7

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался на тему судейства в РПЛ.

– ЭСК РФС официально признала, что гол Соу во встрече с «Химками» отменен неправильно. Как, на ваш взгляд, судят в этом сезоне «Ростов» в целом? Много претензий к арбитрам или все более-менее?

– Более-менее – нет. Нехорошо – назовем это так. Даже с этим голом с «Химками» – ничего положительного, например. Я на это уже не обращаю внимания. Нет смысла забивать себе этим голову – такое никак не поможет.

Прошло и прошло, на эту тему не думаю и не говорю, чтобы самого себя не расстраивать. Где и когда рефери ошибся, где не ошибся, с кем мы там играли – уже забыл, честно говоря.

Читаю, что кто-то высчитывает, сколько свистнули или не свистнули той или иной команде. Видел, что, согласно подобным подсчетам, судейские ляпы привели к тому, что «Ростов» потерял 7-8 очков – наверное, это правда. Ну и? Дальше-то что? Их все равно не вернешь.

В Химках вот не засчитали чистый гол – и что с этим делать? Вроде бы арбитра VAR отстранили на две встречи – и что? Мяч Соу задним числом никто не запишет.

– И что делать, если так и будет продолжаться?

– Это самый главный вопрос, но он не ко мне. Судья ошибся, это признала ЭСК, его отстранили на две игры, а через два матча он может продолжить ошибаться, а может и не продолжить. Что здесь поделаешь?

Если промахи допускают даже VAR – когда есть время, есть телевизор, можно прочертить линии... Даже если здесь косяки, то уже не знаю, что еще судьям надо. По поводу них все понятно, но что с этим делать – вопрос, повторю, не ко мне.

– После встречи с «Сочи» в 1-м туре чемпионата Леонид Федун пригрозил, что «Спартак» снимется с турнира. И судейство красно-белых поменялось.

– Это же озвучил владелец клуба, а не Тедеско. Я не президент и не гендиректор, я тренер. Тот же Тедеско не решает, сниматься или нет. Это не входит в компетенцию ни одного тренера: ни Карпина, ни Слуцкого, ни еще какого-то.

– То, что угроза снятия – действенный метод, – дичь?

Конечно. Вот до чего мы докатились.

– В следующем сезоне тоже ничего хорошего от судейства не ждете?

– Жду! Нужно, чтобы оно стало качественным. Так что надеюсь на это – уже который год... Другого не дано.

  • «Ростов» идет на 8-м месте в РПЛ.
  • В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет с «Рубином».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (7)
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Ганнибал Лектор
1617947658
Валера молодец, выполняет свою работу на совесть, и правду говорить не стесняется
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Давид59
1617950478
"Интересное" интервью. Журналист так и просит: Валера, ну скажи, ну выдай им!!! А Валера спокоен и невозмутим. Не дождёшься. Интервью не удалось.
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OBOLEV
1617951059
Все считал Валерия Карпина грубоватым и глуповатым, а после прихода в Ростов мнение изменилось. Он все такой же, но теперь он как бы на светлой стороне.
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paracetamol
1617972127
Правильно, Валера, вопрос с судьями не к тебе, а к Следственному комитету.
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PahaSpartak
1617988490
РПЛ становится похожим на шайку дворовых пройдох
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Алекс636363
1618025549
каждый тренер жалуется на судей и слышит свистки в сторону только его команды. старые песни
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