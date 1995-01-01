Карпин – о Федуне, угрожавшем сняться с РПЛ: «Дичь. Вот до чего мы докатились»

Да эти все заявления популистские - это пустое место. Кто оплатит это снятие с чемпионата? Оставят игроков и тренерский штаб без работы и без заработной платы? Или зарплату Федун из своего кармана оплатит? Клубу-то точно неоткуда будет деньги брать, ведь он перестанет зарабатывать. А их простой в отсутствие матча, который приведет к снижению их уровня, кто компенсирует? Болельщикам кто компенсирует, что они не смогут следить за игрой любимой команды? Владельцам абонементов кто компенсирует, что они брали абонемент на сезон, а посмотрели лишь пол сезона за те же деньги? Кто будет заниматься урегулированием соглашения со спонсорами, которые заплатили за показ своего бренда в течение по 90 минут в течение 30 матчей, а получили лишь 15 матчей показа? Из каких средств будет оплачиваться вся простаивающая инфраструктура, которую невозможно законсервировать? Тот же газон на стадионе требует постоянного ухода, иначе летом его менять придется.
Короче эти заявления чушь. И если РФС и/или РПЛ действительно испугались, что Спартак снимется, значит Федун развел их как лохов. Обманул топ-менеджеров нашего футбола с многолетним опытом, в то время как мне, человеку не достигшему и 30 лет, очевидно, что такое снятие с чемпионата просто невозможно. Хотя как невозможно. Возможно, если уже с концами. Но репутации это точно непоправимый вред нанесет и игроки задумаются, а стоит ли идти в команду, где владелец из-за своих эмоций сможет их оставить без игровой практики.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался на тему судейства в РПЛ.
– ЭСК РФС официально признала, что гол Соу во встрече с «Химками» отменен неправильно. Как, на ваш взгляд, судят в этом сезоне «Ростов» в целом? Много претензий к арбитрам или все более-менее?
– Более-менее – нет. Нехорошо – назовем это так. Даже с этим голом с «Химками» – ничего положительного, например. Я на это уже не обращаю внимания. Нет смысла забивать себе этим голову – такое никак не поможет.
Прошло и прошло, на эту тему не думаю и не говорю, чтобы самого себя не расстраивать. Где и когда рефери ошибся, где не ошибся, с кем мы там играли – уже забыл, честно говоря.
Читаю, что кто-то высчитывает, сколько свистнули или не свистнули той или иной команде. Видел, что, согласно подобным подсчетам, судейские ляпы привели к тому, что «Ростов» потерял 7-8 очков – наверное, это правда. Ну и? Дальше-то что? Их все равно не вернешь.
В Химках вот не засчитали чистый гол – и что с этим делать? Вроде бы арбитра VAR отстранили на две встречи – и что? Мяч Соу задним числом никто не запишет.
– И что делать, если так и будет продолжаться?
– Это самый главный вопрос, но он не ко мне. Судья ошибся, это признала ЭСК, его отстранили на две игры, а через два матча он может продолжить ошибаться, а может и не продолжить. Что здесь поделаешь?
Если промахи допускают даже VAR – когда есть время, есть телевизор, можно прочертить линии... Даже если здесь косяки, то уже не знаю, что еще судьям надо. По поводу них все понятно, но что с этим делать – вопрос, повторю, не ко мне.
– После встречи с «Сочи» в 1-м туре чемпионата Леонид Федун пригрозил, что «Спартак» снимется с турнира. И судейство красно-белых поменялось.
– Это же озвучил владелец клуба, а не Тедеско. Я не президент и не гендиректор, я тренер. Тот же Тедеско не решает, сниматься или нет. Это не входит в компетенцию ни одного тренера: ни Карпина, ни Слуцкого, ни еще какого-то.
– То, что угроза снятия – действенный метод, – дичь?
– Конечно. Вот до чего мы докатились.
– В следующем сезоне тоже ничего хорошего от судейства не ждете?
– Жду! Нужно, чтобы оно стало качественным. Так что надеюсь на это – уже который год... Другого не дано.
- «Ростов» идет на 8-м месте в РПЛ.
- В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет с «Рубином».