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    Агент Деспотовича: «Павлюченко должен извиниться перед Джордже! Говорить чемодан-вокзал – это некрасиво»

    Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, прокомментировал реакцию экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко на недовольство серба заездами в гостиницу за сутки до матчей.

    «То видео, в котором Джордже так сказал – это был юмористический контент. Да, Джордже сказал, что ему не нравятся заезды, но он высказал свое мнение. И почему эти слова в штыки принял товарищ Павлюченко – лучше спросить у него. А по поводу слов о чемодан-вокзале, то это совсем не красит в недалеком прошлом кумира молодежи.

    После этих слов он как минимум должен извиниться перед Джордже! Они ведь все футбольные люди… Должна же быть солидарность. Говорить чемодан-вокзал – это некрасиво. Такие слова я недавно слышал от националистов из соседней страны.

    Этот лозунг никак не подходит Джордже. Он очень сильно любит и ценит великую страну Россию! Джордже Роману дорогу нигде не переходил, и он ему не конкурент», – цитирует Горбенко «Спорт-Экспресс».

    • В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 11 мячей в 20 играх.
    • До России он выступал за сербские, бельгийские и казахстанские клубы.

    Павлюченко: «Деспотовича не устраивают заезды в гостиницу до матча? Молчи и играй. Не устраивает – чемодан, вокзал»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +199

      Лфшт 5 минут назад

      Зачем обращать вообще внимание на то, что пишут другие ??? Не ***** ли ?

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