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  • Агент Деспотовича: «Павлюченко должен извиниться перед Джордже! Говорить чемодан-вокзал – это некрасиво»

Агент Деспотовича: «Павлюченко должен извиниться перед Джордже! Говорить чемодан-вокзал – это некрасиво»

7 апреля 2021, 16:43
3

Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, прокомментировал реакцию экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко на недовольство серба заездами в гостиницу за сутки до матчей.

«То видео, в котором Джордже так сказал – это был юмористический контент. Да, Джордже сказал, что ему не нравятся заезды, но он высказал свое мнение. И почему эти слова в штыки принял товарищ Павлюченко – лучше спросить у него. А по поводу слов о чемодан-вокзале, то это совсем не красит в недалеком прошлом кумира молодежи.

После этих слов он как минимум должен извиниться перед Джордже! Они ведь все футбольные люди… Должна же быть солидарность. Говорить чемодан-вокзал – это некрасиво. Такие слова я недавно слышал от националистов из соседней страны.

Этот лозунг никак не подходит Джордже. Он очень сильно любит и ценит великую страну Россию! Джордже Роману дорогу нигде не переходил, и он ему не конкурент», – цитирует Горбенко «Спорт-Экспресс».

  • В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 11 мячей в 20 играх.
  • До России он выступал за сербские, бельгийские и казахстанские клубы.

Павлюченко: «Деспотовича не устраивают заезды в гостиницу до матча? Молчи и играй. Не устраивает – чемодан, вокзал»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Павлюченко Роман Деспотович Джордже
Комментарии (3)
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Лфшт
1617805038
Зачем обращать вообще внимание на то, что пишут другие ??? Не ***** ли ?
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paracetamol
1617810281
Рома ревнует, как бы его Жорж в списке бомбардиров не обогнал.
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Plyash
1617825543
Хер ли агент квакает тут.Деспот ляпнул,Деспот пусть и отвечает за себя.А Павлюченко полностью прав,приехал в гости к нам,тебе здесь деньги платят,так заткни язык в жопу.У азиатов бы за такое репу отрезали.
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