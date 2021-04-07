Павлюченко: «Деспотовича не устраивают заезды в гостиницу до матча? Молчи и играй. Не устраивает – чемодан, вокзал»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко отреагировал на недовольство нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича заездами в гостиницу за сутки до матчей. Серб попросил убрать этот обычай из РПЛ.

«Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится – чемодан, вокзал!» – написал Павлюченко.