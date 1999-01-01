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    Павлюченко: «Деспотовича не устраивают заезды в гостиницу до матча? Молчи и играй. Не устраивает – чемодан, вокзал»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко отреагировал на недовольство нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича заездами в гостиницу за сутки до матчей. Серб попросил убрать этот обычай из РПЛ.

    «Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится – чемодан, вокзал!» – написал Павлюченко.

    • В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 11 мячей в 20 играх.
    • До России он выступал за сербские, бельгийские и казахстанские клубы.
    • Павлюченко выступал в АПЛ за «Тоттенхэм».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Чемпионата»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8049

      Вомбат 26 минут назад

      Деспотович: "Павлюченко хочет выдворить меня из страны за то, что ему не нравится мое мнение о порядках в футбольной команде? Возможно, ему надо вызвать психиатров."

      1
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      Рейтинг: +694

      plehanov6 30 минут назад

      Похоже, " Паву" зацепило! Согласен с ним, в чужой монастырь, со своими тараканами, не лезут!!!

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