Павлюченко: «Деспотовича не устраивают заезды в гостиницу до матча? Молчи и играй. Не устраивает – чемодан, вокзал»

Деспотович: "Павлюченко хочет выдворить меня из страны за то, что ему не нравится мое мнение о порядках в футбольной команде? Возможно, ему надо вызвать психиатров."
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко отреагировал на недовольство нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича заездами в гостиницу за сутки до матчей. Серб попросил убрать этот обычай из РПЛ.
«Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится – чемодан, вокзал!» – написал Павлюченко.
- В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 11 мячей в 20 играх.
- До России он выступал за сербские, бельгийские и казахстанские клубы.
- Павлюченко выступал в АПЛ за «Тоттенхэм».