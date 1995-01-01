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    «Поехал забрать маму». Луис Адриано заразился коронавирусом, нарушил изоляцию и попал в ДТП

    Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано попал в ДТП. Это случилось в момент, когда он болеет коронавирусом и не должен нарушать изоляцию.

    «1 апреля я сдал положительный тест. У меня нет симптомов, но я должен был оставаться в изоляции. Я проигнорировал правило и 5 апреля поехал в супермаркет, чтобы забрать свою маму.

    Я был в машине и в маске, но попал в ДТП, столкнувшись с велосипедистом на парковке. Я совершил ошибку и признаю ее», – написал Адриано в инстаграме.

    • В ДТП никто не пострадал.
    • Из-за коронавируса Адриано пропустит 1-й матч Суперкубка Южной Америки против аргентинской «Дефенсы и Хустисии» (8 апреля).
    • В России Адриано выступал за «Спартак».

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    Источник: инстаграм Луиса Адриано

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