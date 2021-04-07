«Поехал забрать маму». Луис Адриано заразился коронавирусом, нарушил изоляцию и попал в ДТП

Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано попал в ДТП. Это случилось в момент, когда он болеет коронавирусом и не должен нарушать изоляцию.

«1 апреля я сдал положительный тест. У меня нет симптомов, но я должен был оставаться в изоляции. Я проигнорировал правило и 5 апреля поехал в супермаркет, чтобы забрать свою маму.

Я был в машине и в маске, но попал в ДТП, столкнувшись с велосипедистом на парковке. Я совершил ошибку и признаю ее», – написал Адриано в инстаграме.